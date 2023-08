Az augusztus 13-án kezdődő rendezvénysorozat szerteágazó művészeti előadásokkal, vásárral, foglalkozásokkal és bemutatókkal várja a kilátogatókat. Az egyik ilyen produkció a Fészer folkesték, melyek során a Galiba zenekar mellett a Tilinko zenekar hangszereit hallhatják felcsendülni a népzene kedvelői.

Ez utóbbi zenekar igen nagy múltat tudhat magáénak, megalapításuk közel 50 éve, 1976-ban történt, de akkor még a Fejér Megyei Népi Együttes kísérőzenekaraként működtek. Kneifel Imre, az egyik alapítótag úgy fogalmazott megkeresésünkre, hogy zenekarukkal meghonosították a székesfehérvári népzenét, valamint elhozták az igényt a táncházakra. Zenéjüknek közösségteremtő ereje van, amely éneklésre, jó kedvre és nem mellesleg táncra buzdítja az embereket. Teszik mindezt úgy, hogy gyökereiket nem felejtik az évek múlásával, így még ma is a hegedű, a brácsa, a nagybőgő és a cimbalom a négy fő népzenei hangszerük. Rengeteg produkcióban, táncegyüttesekben közreműködtek kísérőzenekarként, de emellett önálló koncertjeik is vannak, és olyannyira nagy sikernek örvend a műfaj, amit megtestesítenek, hogy bejárták a világot. Kína, India, Kanada, na meg persze Európa – csak néhány a sok ország és földrész közül, ahol jártak. Így nem csoda, hogy számos díjat és elismerést is bezsebeltek. Munkásságukat többek között a Népművészet Ifjú Mestere címmel, a Gyermekekért-, a Székesfehérvárért Pro Urbe díjjal és a Fricsay-díjjal ismerték el.

Az önálló koncertekre, zenélésekre visszatérve Kneifel Imre úgy fogalmazott, hogy használati zenéjükkel erősítik a népiességet.

– Mit is értek használati zene alatt? Hát összejöveteleket, esküvőket, nagyobb volumenű rendezvényeket, ahol fontos az összetartás – mondta. Utóbbit, mármint az összetartást maga a zenekar is megtestesíti, hiszen a megalapítás óta alig változtak a tagok. Kezdetben még öt fővel zenéltek, de jó ideje már csak négyen vannak: a két alapító, Kneifel Imre, Kneifel György, valamint Polgár Zoltán és Juhász Balázs.

Egyvalami tehát biztos: aki kilátogat az augusztus 14-én, éjfélkor kezdődő folkestre, biztosan táncra perdül, az alapítótag szerint ugyanis sokszor előfordult, hogy reggelig tartott az örömzenélés és a tánc.