A Szent István park számos rendezvények ad helyet, legyen az szórakozás, kultúra vagy sport, hiszen még a Móri Ezerjó Félmaraton is ebből a zöld szigetből indul, és ide is érkezik vissza. Most azonban a művészet vette ki, ha rövid távra is az árnyas ligetet, hogy a 10. alkalommal megrendezett Public Art résztvevői a járókelők szeme láttára alkossanak valami szépet, újat, egyedit, vagy bármit, ami formák és/vagy színek felfedezésére sarkallja a szemet, gondolkodásra készteti az elmét, szárnyalásra a fantáziát.

A jelvénykészítő műhelynek mindig nagy sikere van, különösen mikor minden réteg kész, és le lehet nyomni a mindent befejező kart

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Kedden, július 12-én kezdődött a rendezvény. Az első napon még csak bejárást tartottak, ismerkedtek a helyszínnel, de aztán elindult a munka, hiszen gyakorlatilag péntek estig el kellett készülnie mindenkinek a saját alkotásával, hogy szombaton már csak a tárlatvezetésre és annak vendégeire tudjanak koncentrálni a művészek.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

-Nyolcan készítettek ezalkalommal valamilyen alkotást itt a Public Art-on, és közöttük volt három helyi művész is. Úgy próbálom őket összeállítani, hogy legyen közöttük fiatal, középkorú és idősebb is, vagyis, hogy minden korosztály képviselhesse magát. Ez azért fontos, mert más-más korú emberek egészen máshogy gondolkoznak, így jó látni őket együtt, ahogy beszélgetnek. Az idős is taníthatja valamire a fiatalt, de fordítva is. Én is foglalkozom installációval, szobrászattal és fotógráfiával, idén utóbbit helyeztem előtérbe. Többféle műfaj képviselteti magát ebben a külső környezetben, és a visszajelzések is jók. Vannak vissza-visszatérő látogatóink, akik szívesen követik az alkotás folyamatát, várva a végkifejletet, mondta az egyik szervező, Mosberger Róbert.

Nemcsak szervező és művész Mosberger Róbert, hanem ő dokumentálja az eseményeket is.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A MIKSZ, vagyis a Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége rendszeres résztvevője a Public Art-nak, olyannyira, hogy a park Észak-keleti szeglete már-már bérelt hely számukra.

A MIKSZ és a Bice-Bócák által létrehozott makramé fa is fontos állomása a tárlatnak

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

-Két alkotással jelentünk meg a rendezvényen. Az egyik egy makramé fa, amiről azt kell tudni, hogy kialakítását még a Bice-Bóca Egyesület tagjaival közösen kezdtük el a Bóca Napon. Ők készítették rá a virágokat, mi meg azóta egy kicsit felturbóztuk az egészet. A másik pedig a Kapcsolatok című alkotás, mely valójában nem más, mint egy fémből hegesztett váz, és két gyöngyvászon anyag. Az egymás mellett álló, egy egységként megjelenő nyugágyak tájolása úgy történt, hogy ha valakik beleülnek, akkor szinte készteti a pihenőket az egymással való kapcsolatfelvételre, beszélgetésre, mondta a MIKSZ vezetője, Abonyi Ria.

Abonyi Ria (feketében) mindig összefogja a MIKSZ tagjait, hogy ne legyen nélkülük Public Art

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A móri művészek közül nemcsak korával, de sokoldalúságával és bátor anyaghasználatával is kiemelkedik egy alkotó, aki fából készítette el műveit, mely egy leendő sorozat részei lesznek egyben. Amikor nem ezeket égeti és faragja, olyankor kemény követ kopogtat kalapáccsal vésővel, vagy éppen sarokcsiszolóval, más gépekkel. Ha meg új feladat, vagy éppen új ötlet van, akkor viaszformákat idomít, hogy abból bronz öntőforma legyen.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

-Sok pirotechnikával készült fa alkotást láthatunk, amik nagyon szépek, de azok inkább az iparművészet körébe tartoznak. Én a rétegelt falemezt faragni és égetni is akarom, és nem kell feltétlenül ábrázolnia valamit a kész műnek, de persze attól még jelentése természetesen van. Másodszor vagyok itt a Public Art-on és rétegelt lemezt használtam az absztrakt árbázoláshoz. Lehetett volna kőszobrot is készíteni, de akkor a járókelőkre pattanhatnának a kőszilánkok, és lehetett volna bronz szobrokat önteni, de az egyrészt forró és veszélyes, másrészt ilyen melegben elolvadnának a viasz öntőformák, nyilatkozta Schilhabel Jennyfer, aki tagja a Tücsök és Hangya Műveknek.

Schilhabel Jennyfer számtalan anyaggal dolgozik, de a nézők miatt a legkevésbé veszélyes anyagot, a fát formázta a parkban

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Az egyik alkotás, egy zártszelvényekből hegesztett mű két egymásba fordított vas trónust tartott. A zenés tárlatvezetés során be is ült két utas, egymáshoz képest 180 fokban, majd megkezdődött hajmeresztő forgásuk, az erre a célra kialakított tengelyen. A spanifer rögzítette hősökkel kiegészült, élővé váló installációt sokan tátott szájjal bámulták működés közben.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

De volt a törzsre fagyöngyként felkúszó léclény, párakaput biztosító installáció, a park tavirózsái felett lobogó, távoli vitorlákat idéző álom is a X. Public Art-on, és a sor folytatható, de talán nem is érdemes, ugyanis a legtöbb mű még két héten át látható lesz a Szent István parkban.