Generációk nőttek fel Ternovszky Béla legendás alkotásán és szinte biztos, hogy mindenkinek van legalább egy kedvenc idézete a Macskafogóból, melynek vetítésével július 7-én, pénteken nyit a Velencefürdői Kertmozi. Ezt követően, a július 17-i héten rögtön két magyar kultfilmet láthatnak majd a nézők: július 18-án az ugyancsak kiemelkedően népszerű, a kilencvenes évek színészlegendáit, pop-ikonjait is felvonultató nosztalgiafilmet, a Csinibabát vetítik majd, míg július 20-án az Üvegtigris első része látható, melynek folytatását, az Üvegtigris 2.-t rá egy hétre, július 27-én tekinthetik meg Rudolf Péter rendezésében, Szarvas József, Gáspár Sándor, Csuja Imre és Reviczky Gábor főszereplésével, aki rögtön a soron következő film, a Zimmer Feri bolond üdülőtulajdonosát alakítja.

A mozi műsorába egy régebbi klasszikus is belefért: az ország Bélái jönnek Rátótról augusztus 2-án, a Legényanya vetítésén, melyet Koltai Róbert első rendezése, a keserédes Sose halunk meg című film követ augusztus 9-én.

A Nemzeti Filmintézet Filmarchívumának hála a szervezők levetíthetik A tanú nagyon ritkán látható, eredeti, cenzúrázatlan (vagy még pontosabban az állami cenzúra előtti) változatát is, amely egy, az ismertnél hosszabb változat, ráadásul soha be nem mutatott jeleneteket is tartalmaz.

A vetítések sorát az István, a király zárja nemzeti ünnepünk előestéjén, augusztus 19-én.

Szerző: Braun Barna