Anya, anya! Korog a pocak. Lepény? Nem. Hamburger? Most nem kívánom. Churros? Az micsoda? Lángost majd a strandon. A sült kolbászt sem kívánom. A-a, hot dog sem kell. Úúú, chips és mini fánkok! Azok jöhetnek! A kürtős kalácsból már sokat ettünk. Meg anya, anya, van pizza is, az is jöhet! Igen, sok minden van, de nekem ez kell. Nyami. Mondogatják, hogy 1000 és 4000 forintért is lehet enni. Az nem tudom, sok-e, de a kaja finom.

Szeretek anyával kézen fogva menni. Olyan biztonságos, mert amúgy vannak nagyobb kavicsok. Néha fáj, ha rájuk lépek erősebben. De a színpad előtt jó minden, csak sokan vannak. Apu elköszönt, azt mondta, átnéz a sátorhoz. Ott valami "ávées" kezdődik, azt mondta, az nem nekünk való. Pedig azt is mondta, hogy rázni lehet rájuk a hajat. Nekem nagy hajam van, tudom rázni! De akkor sem nekem való, azt mondta. Nem baj, akkor táncolok még anyuval meg a nagyival! Amúgy tök menő, a többieket felveszik a nyakukba az apukák, anyukák. Majd holnap én is kibulizom... Amúgy már fáradt vagyok, menjüüüünk! Naaa... Holnap, ígérem, tovább bírom! Akkor úgyis lesznek a Marics Petiék meg a Marsalkó Dávidék meg valami külföldi is jön, a fekete szemű borsók, vagy mi a nevük. Azt mondták, jó lesz, hiszek nekik!

Aki az eddigieket nem hiszi, járjon utána: