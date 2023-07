Fontos megjegyezni, hogy a szervezők külön felhívták a figyelmet arra, hogy kampányolni és népszerűsíteni lehet a versenyzők posztját és a szavazást, azonban a lájkvadász oldalak okod adhatnak az adott versenyző kizárására. A versenyben a zsűri véleményezése mellett a begyűjtött lájkok is számítanak, és ezek döntik majd el, kik léphetnek fel végül a Seuso Tehetségkutató Gálaműsorán augusztus 19-én, ahol a versenyzők a fődíj mellett a közönségdíjat vagy valamelyik szakmai elismerést is megszerezhetik.

Az esemény rendezőinek beszámolója szerint az elődöntő felvételét izgalmas események előzték meg. Az első versenyzőnek például lerobbant az autója, így telefonon értesítette a szervezőket a problémáról.

Az elődöntő a nehézkes indulást követően már pörgős és jó hangulatban zajlott egész estig. A versenyzők különböző helyekről érkeztek, még Szlovákiából is akadt bátor versenyző. Mindenki otthon érezte magát Polgárdiban, és nagy erőbedobással készült az első fordulóra, ami azt eredményezte, hogy hasonlóan erős produkciók születtek, mint a tavalyi megmérettetésen.

A versenyzők felvételei előreláthatólag a jövő héttől lesznek láthatóak a tehetségkutató verseny közösségi oldalán.