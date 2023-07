Ahogy arról korábban már írtunk, öt hétvégén várja a legkülönfélébb kézműves tevékenységek iránt érdeklődőket a Fehérvári Kézművesek Egyesülete a nyár folyamán. Az elsőt ezen a hétvégén, péntektől vasárnapig tartják.

Megtelt a Kézművesek Házának tisztaszobája, ahol hat kisebb-nagyobb szövőszék mellé telepedhettek le a résztvevők, hogy munkába fogjanak és megismerkedjenek a vászonszövés rejtelmeivel. Van közöttük olyan, aki már haladónak tekinthető, de kezdők is jelentkeztek és mivel a szövőszékek nem egyformák, így nem egy tematika mentén folyik a munka, hanem mindenki a tudásszintjének megfelelő technikával, az általa elképzelt darabokat készítheti el a három nap alatt – mondta el kérdésünkre az évközben rendszeresen tartott szövőszakkört vezető Jeszenszky Zsuzsa, aki azt is hozzátette, az első nap végére a kezdőknek is lesz sikerélményük, mert az alapok elsajátítása után már képesek egy kisebb zsákocskát, vagy konyharuhát szőni.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Miközben az első szobában egyre nőttek a különböző csíkokkal díszített vászon szőttesek a szövőszékeken, hátul a hölgyek egy másik csoportja a szabásminta készítés rejtelmeivel ismerkedett, hogy a háromnapos kurzus végén maguk is képesek legyenek megtervezni otthon saját ruhadarabjaikat, illetve egyéb varrott tárgyaikat. A foglalkozások itt Reneki Ferenc, szabász vezetésével folynak. – Elsősorban a szövős hölgyek részére hirdettük meg ezt a három napos szabás-varrás alkotótábort, hogy megmutassuk, megtanítsuk nekik, miket készíthetnek a saját maguk által szőtt alapanyagból, illetve hogyan tudnak a megálmodott, elképzelt darabhoz saját szabásmintát készíteni. Hogy aztán a három napon túl lesz-e ennek a kurzusnak folytatása, még nem tudom – mondta a szabász.

A jövő héten az Asszonyműhely foglalkozásaival, illetve kosárfonással folytatódnak a Kézműves Alkotó Napok a Rác utcában.