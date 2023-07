Az elmúlt években a Közlekedési Múzeum jelentős munkát végzett az Ikarus 200-as sorozatú buszok restaurálásával és felújításával. A múzeum célja, hogy bemutassa az elmúlt évszázad magyar járműgyártásának legjelentősebb típusait, és ehhez gyűjteményfejlesztési programot is indítottak. Az Ikarus 200-as sorozat jelentős szerepet játszott a magyar közlekedési eszközök történetében, és most a Közlekedési Múzeumnak sikerült több ikonikus járművet is megmenteni és felújítani.

Az említett restaurált járművek között található Ikarus 256.50 V távolsági buszként szolgált a Borsod Volánnál, amelynek felújítása olyan tökéletesen sikerült, mintha csak most gördült volna ki a szerelőcsarnok kapuján. Míg az Ikarus 260.02-es típus a Szabolcs Volán flottájának a tagjaként szelte a helyi utakat, addig az Ikarus 260.50-as modellje 1988-ban az Alba Volán közlekedési vállalat részére készült, és negyed évszázados korával a kiállítás legfiatalabb darabja.

A restaurált járművek külső és belső felújításával a múzeum arra törekszik, hogy a látogatók minél autentikusabb élményt kapjanak a buszok bemutatásakor.

A Közlekedési Múzeum kiállított egy Ikarus 280.49-es csuklós autóbuszt is, amely még várja a restaurálást, de az utastere már megtekinthető. A buszok restaurálása komoly költségekkel jár, és a múzeum éppen ezért most egy olyan programot indít, amelynek célja, hogy támogatókat találjon a „Fogadj örökbe egy járművet!” kezdeményezésen keresztül. Ez az elkötelezettség segíti a múzeumot abban, hogy megőrizze a magyar közlekedési történelmet és bemutassa a közönségnek a régi, legendás Ikarus buszokat.

Az ikonikus járművek a Bringára váltva című időszaki kiállítás keretein belül tekinthetők meg.