A helyszín eredetileg az Egyházmegyei Múzeum udvara lett volna, ám a bizonytalan, esőssé vált időjárás miatt az eseményt áttették a közeli látogatóközpontba. A legfelső emeleti teremben egészen intim hangulatú lett a koncert, igaz, a zárt térben nem sok levegő jutott a jelenlévők számára – amint arra az egyebek mellett az Anima Sound Systemből, a Nemjuci zenekarból vagy a Budapest Bárból ismert Németh Juci is utalt némi iróniával fűszerezve. Ennek ellenére fantasztikus showt produkáltak párjával, a Qualitons zenekar tagjával, G. Szabó Hunorral – persze, valamelyest diszkréten, a hely hangulatához igazodva. A régebbi, de újragondolt, illetve saját dalok közepette a több hangszeren is játszó énekesnő hozta a „jucis” stílust, vagyis jópofán szövegelt például az aznapi pákozdi arborétumlátogatásáról, a fehérvári sétájáról, dicsérve a várost. Amolyan showwoman volt, aki mellett Hunor – aki az életben is párja, nem csak a közönség előtt – magabiztosan hangolta és váltogatta a hangszereket, játszott és énekelt. De játszott és énekelt Juci is természetesen, és láthattuk, hogy a páros egymásra hangolódva, virtuóz módon ad elő elektromos gitáron, dobon, különböző ütőshangszereken, sőt fuvolán és szintetizátoron (Juci).

Fotó: Klein Anna

A számok finoman kapcsolódtak egymáshoz: Beatles-, Kex-feldolgozás, filmzene, népszerű, áthangszerelt jazz dal is szerepelt a repertoárban. Ám voltak saját szerzemények, az egyik a Ravioli címet kapta, Juci pedig hozzátette: ők csak a „tésztát” készítették el, annak „megtöltése” a közönség dolga, kinek-kinek az ízlése szerint.

Szerintem az egész este nagyon ízletesre sikeredett, intenzív, felfokozott és csendesülős részekkel.