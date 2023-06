A Fejér Vármegyei Értéktár Bizottság Szabadbattyánban tartotta nemrégiben a kihelyezett bizottsági ülését, ahol Kula tornyot is megtekintették. A bizottság tagjainak meglepetésére a török eredetű őrtorony maga lehetne szabadbattyáni közösségi térnek – ahogy fogalmaznak – a játéktornya. A bizottság meglátása, hogy a torony tökéletes helyszíne lehetne történelmi játékoknak, harcbemutatóknak, vásároknak, amikkel tökéletesen visszahozható lenne a korszak hangulata is – írják közösségi oldalukon.

Szabó Ildikó, Szabadbattyán polgármestere nagyon büszke településük kincsére és reméli, hogy ezután még többen lesznek kíváncsiak a toronyra és történetére.

Egyéb érdekességekkel is bővül a vármegyei lajstrom. A nádasdladányi Nádasdy-kastély is helyet kapott a nívós gyűjteményben.

– A helyi történelem és kultúra megőrzése fontos feladat. Hogy ezek a helyek bekerültek a vármegyei lajstromba nagy öröm számomra, mivel a kastély már nem csak a falu, de a megye büszkesége is ezáltal – méltatta a döntést Varga Tünde, Nádasdladány polgármestere.

Ezen felül még a székesfehérvári Pályaorientációs Modell és a neolitikus Sopot-bicske-kultúra névadó lelőhelye, Bicske-Galagonyás mind értékes kulturális örökség darabjai is helyet kaptak a Fejér vármegyei büszkeségek között.