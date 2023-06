Az idei évben a pályázatot a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely és a Nagyváradi Tanoda Egyesület közösen hirdette meg.

A 2023-as rajzpályázat témáját két jubileumi évszám is indokolta. Ebben az évben a 200 éve született költő, Petőfi Sándor: Nemzeti dal című, költeményének egyik sorát választották a rajzpályázat címének, mivel a költő születésének évfordulója mellett, a magyar honvédség születésének a 175. évfordulóját is ünneplik. A gyerekek a magyar hadtörténelem bármely időszakából, bármilyen katonát, tetteket, eseményeket, helyszíneket, de még fegyvereket és eszközöket is megjeleníthettek rajzaikon.

A Magyar Kultúra Napján indított Kárpát-medencei gyermekrajz-pályázatra idén 1756 pályamunkát küldtek be a gyerekek. Ez a rajzpályázat 11 éves történetében a második legmagasabb részvételt eredményezte, amelyből 1203 alkotást postai úton, 553-at pedig online küldtek meg az alkotók. Több mint 100 hazai produktum, illetve 37 erdélyi és partiumi, 4 felvidéki mű készült a felhívásra, Kárpátaljáról több mint 40 kreáció érkezett.