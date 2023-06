Nagyon izgalmasnak ígérkezik a Seuso Tehetségkutató Gála, különösen úgy, hogy Szabó Kimmel Tamás a városban is járt és kalandokat élt át. A 39 éves zenész-színész műsorvezetőként is rendelkezik tapasztalatokkal, hiszen korábban már debütált a The Voice – Magyarország hangja című tehetségkutatóban, a TV2 csatornáján. Az országos ismertséget pedig a Made in Hungaria című film hozta meg számára, amiben főszerepet játszott. Azóta is több sikerfilmben láthattuk, például a Pappa piában, az Apró mesékben és a Nagykarácsony című produkciókban. Tehát garantáltan egy izgalmas és tehetséges műsorvezetőt láthattunk a Seuso Tehetségkutató Gálán.

Szabó Kimmel Tamás, az idei Gála műsorvezetője személyesen látogatott el Polgárdiba, hogy megtalálja az idei jelentkezőket. Özvegy Lak Györgyné, Bujtár Bianka, Molnár Gabriella, az ovisok és természetesen Bebe is közreműködtek ennek a különleges keresésnek a videójában.

Hogy hogyan sikerült neki megtalálni a tehetségeket, kiderül a rendezvény közösségi oldalára feltöltött videóból: