A gimnázium tetőterében működő rádió szinte második otthonként szolgál mind a rádió vezetőinek, vagyis Ollerinyi Tamás programigazgatónak, Winter Diána felelős szerkesztőnek és Arany-Szabó Irén szerkesztőnek, mind azoknak a középiskolásoknak, akik rendszeresen részt vesznek a műsorok készítésében, szerkesztésében.

A táskások sikereiről viszonylag rendszeresen számolhatott be eddig is a fehérvári sajtó, és most újabb elismeréssel gyarapodott a gyűjtemény: a diákújságírókat összefogó DUE pályázatán a 10. osztályos Pápai Ivett és a 11-es Nehrebeczky Máté által II. Erzsébet halála apropóján készült emlékműsor első helyet szerzett „Az év tematikus diákrádiósa” kategóriában. A díjat az Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon adták át a minap, az ifjakkal azonban már a suliban beszélgettünk. Először arról, miért is rádióznak.

Mint kiderült, Máté tudatosan, azzal a céllal jelentkezett a Lánczosba, hogy a Táska Rádió csapatának tagja lehessen. Kilencedikesként csak hetente egy-egy délutánon járt fel a rádióba, ám a tizedik osztálytól kezdve már szinte minden szünetben megtalálható a stúdió környékén. Sok barátja lett, ezért is ragaszkodik egyre jobban a rádióhoz, valamint dolga is van bőven. Ivett meglehetősen visszafogott lány volt, nem szeretett szerepelni, ehhez képest a nyári táborban elhívták rádiósnak – ő pedig ment. Nem bánta meg, szívéhez nőtt a csapat, ahol nagyon sokat tanult, és a személyisége is nyitottabb lett, sokkal bátrabban kommunikál másokkal. Jelenleg heti három délutánon van beosztva, ekkor vesz részt a műsorkészítésben.

A fiatalok szerkesztenek, interjúkat vesznek fel, ha kell, műsort vezetnek. Nagyon jó csapatépítőnek tartják ezt a fajta munkát, jól beépültek a „táskások” közösségébe. Szakmailag is sokat tudnak fejlődni.

– Én például egyáltalán nem mertem megszólalni az osztály előtt sem, és ehhez képest nagyot változott a helyzet – mesélte Ivett. – Nagyon sok újdonsággal ismerkedünk meg, különböző témákról hallunk a rádiónak köszönhetően. Kisebb viták is kialakulnak olykor, ami pedig azért jó, mert megtanulhatunk érvelni, kiállni a véleményünk mellett, fejlődik a kommunikációs készségünk. Izgalmas volt például a törökországi földrengés túlélőinek mentésében részt vevőkkel beszélgetni.

Máté hasonlóképpen vélekedik: - Az önbizalom fejlesztésében is segíthet a rádiózás, bátrabban szólalhatunk meg mások előtt. Engem például már nem csak hírolvasásra kérnek fel itt az iskolában, hanem arra is, hogy levezessek egy ballagást vagy egy szalagavatót.

A két fiatal ezúttal egy népszerű téma, a II. Erzsébet királynő tavalyi halála apropóján készült műsorral lett kategóriagyőztes. A 2022 szeptemberi esemény megmozgatta az egész világot, és természetesen a médiát is, úgyhogy az ifjú rádiósok sem maradhattak ki. Ivett és Máté úgy gondolta, mindenképpen foglalkozni kell a témával, hiszen a királynő halálával sok változás léphet életbe. Ötletüket egyértelműen támogatták mentoraik, Tamás és Dia, akik interjúalanyt is javasoltak a fiataloknak. Ők pedig felkeresték Pavlics Tamást, aki Londonból jelentkezett, majd az interjút kiegészítették II.

Erzsébet életének bemutatásával. Gyorsan kellett felkészülni és összeállítani az anyagot, ez volt igazából kihívás.

A műsor a visszajelzések szerint jól sikerült, a diáktársak közül is többen meghallgatták, ám Ivett és Máté annak örül a legjobban, hogy a szakmai kör, vagyis a pályázat ítészei szerint ők lettek kategóriájuk legjobbjai.

A két fiatalnak még van vissza egy, illetve két év a középiskolából, de természetesen már tervezgetik a jövőt. Ivett most úgy gondolja: elsősorban nem a médiában szeretne majd érvényesülni, inkább a pszichológia érdekli. Máté az utóbbi időben a filmezés iránt kezdett el érdeklődni, és el tudja képzelni, hogy ebben az irányban tanuljon majd tovább. Az azonban biztos, hogy a rádiós, a médiában szerzett tapasztalatok mindkettőjüknek sokat segítenek majd a boldogulásban, a pályaválasztásban.