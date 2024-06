Látványos csetepatéba csöppentek az eseményre érkezők: a lézerharc minden családi rendezvényen nagy sikert arat a gyerekek körében, és ez ezúttal sem volt másként. Alkalmi csapatok szerveződtek, hogy megvívjanak egymással, fiúk és lányok egyaránt beszálltak a küzdelembe. Az óriás Exatlon-pályán is sokan tették próbára ügyességüket – és nemcsak gyerekek –, az óriás darts fociban is folyamatosan rúgták a labdát, ahogy a Nerf célbalövés is nagyon népszerű volt. A rendezvényre Cser-Palkovics András polgármester, valamint Farkas László és Viza Attila önkormányzati képviselők is ellátogattak. – olvasható a ÖKK közleményében.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A színpadi programokat a Batyu Színház indította a Mesék könyve: Holle anyó című, bábokkal és élő színészi játékkal ötvözött mesejátékkal; a Grimm fivérek meséje nyomán született történet elmesélésébe a gyerekközönség is bekapcsolódott. A Fedák Sári Színház művészei a Cintányéros cudar világ című operettműsort hozták el az eseményre: az összeállításban jól ismert melódiák csendültek volna fel, ám röviddel kezdés után a hirtelen érkező zivatar félbeszakította a produkciót. A rajongók azonban nem engedték el a művészeket: amikor már csillapodott az eső, a kitartó közönséggel közösen, a capella énekeltek el még egy operettslágert – mi mást, mint a Hajmási Pétert, hiszen a barométer esőre állt…