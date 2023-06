Míg a város egyik felén heves esőzéssel tarkított égi zene szólt, addig a másik oldalon, Feketehegy-Szárazréten napsütötte jókedv uralkodott az Unyi József által szolgáltatott élő zeneszó kíséretében. A közösségi központ gasztróudvara ebben az esztendőben is megtelt élettel és étellel, hiszen e helyszínen immár nyolcadjára is megtartották a Borsófesztivált. A rendezvény 10 órakor nyitotta meg a kapuit, ám 11 órakor már olyan hangulat volt, mintha régi cimborák nagy találkozóját tartották volna, akik nemcsak jól ismerik egymás rezdüléseit, de mind szórakozásra készek. Végül is így volt ez: a Szárazréti Nyugdíjasklub tagjai például a tavalyin kívül az összes fesztiválon részt vettek. Gyors helyzetjelentésükből kiderült, ezúttal zöldborsókrémmel töltött, kirántott gombafejet, s ugyancsak zöldborsókrémmel töltött palacsintát, valamint csirkemellet készítettek.

Merésznek hangozhatnak az ételek – s azok is! Szöllősi Istvánné Irén, a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület alelnöke lapunknak nyilatkozva elmondta, zöldborsót kevesen tudnak főzni, jól elkészíteni, a legtöbben csak leves és főzelék formájában ismerik. Holott a csülöktől és a fasírttól kezdve a palacsintán át a süteményig és a tortáig bárminek jó alapanyaga lehet ez a zöldség. Utóbbit persze nem készítik helyben, az túl körülményes lenne, a főzőverseny feltétele pedig, hogy az itt biztosított borsóból a gasztróudvarban készüljön el az étel.