A Tisza-tótól indult, de ma már a Velencei-tó és a Balaton térsége is csatlakozott a Magyar Tavak Fesztiválja rendezvénysorozatához, amely 2023. július 30-án, azaz most pénteken gálakoncerttel veszi kezdetét a kápolnásnyéki Csajághy Laura Szabadtéri Színpadon. Idén jubilál a Debreczeni Ildikó által elindított, a zenerajongókat a természetbe invitáló programsorozat, éppen ezért a velencei-tavi gála is nagy eseménynek ígérkezik: fellép a rendezvény nagykövete, Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, Rab Gyula, Tóth Vera, ifj. Sárközi Lali és zenekara, továbbá az Urbán Verbunk. Az est házigazdája Bősze Ádám, a közismert zenetudós, zenetörténész, rádiós műsorvezető lesz.