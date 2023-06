Három színművész döntött úgy, hogy a következő színházi évadot máshol, másképp kezdi meg. A Vörösmarty Színház társulatából Tóth Ildikó, Varga Lili és Nagy Péter távozik. Őket a városházán köszöntötte Cser-Palkovics András polgármester és Lehrner Zsolt alpolgármester, akik egyúttal köszönetet mondtak a színészeknek a Fehérváron töltött évadokért.

Mint elhangzott, Tóth Ildikó a Radnóti Színháztól kapott ajánlatot, s hosszas gondolkodás és mérlegelés után hozta meg döntését: a fővárosi színház társulatához szerződik, ahol egyébként korábban már négy évig társulati tag volt. Tóth Ildikó munkáját 2022-ben Székesfehérvár önkormányzata Pro Theatro-díjjal is elismerte.

Tóth Ildikó a fővárosi Radnóti Színház társulatához szerződik

Fotó: Fehér Gábor

Szabadúszóként folytatja pályáját Varga Lili, aki 2016 óta tagja a fehérvári színház társulatának. A változással kapcsolatban úgy fogalmazott: „Úgy gondolom, sokat kell még tapasztalnom a világból, hogy még többet tudjak adni.”

Egy időre maga mögött hagyja a színpad világát Nagy Péter, aki az elmúlt nyolc évben színművészként és rendezőként is jelen volt a Vörösmarty Színház életében. A színművész arról beszélt, tizenéves kora óta fontos szerepet tölt be az életében a színház, ez adta a motivációt, ez határozta meg a mindennapjait. Mint mondta, szeretne továbbra is önazonosan, szabadon, elveihez hűségesen élni, s tevékenykedni. Véleményünk szerint biztosra vehető, hogy kreatív energiái a jövőben még felszínre törnek valahol.