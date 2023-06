Csuja Imre Jászai Mari-díjas, kiváló és érdemes művész az Örkény-színház társulatának a tagja, de szívesen lép fel bárhol, ahová hívják „Imi, mondj egy verset!” című, megrázó erejű verses önálló műsorával. Népszerű szinkronszínész, több száz filmben hallhattuk a hangját. Összetéveszthetetlen a stílusa, az egyik legkedveltebb magyar filmszínész a színpadi szerepei mellett. Életét azonban súlyos tragédia árnyékolja be: két fia is önkezével vetett véget az életének. Erről is beszél a Feol podcastjában.

Szerző: Tihanyi Tamás