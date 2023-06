Többedik esztendeje élnek csabdi lányok, asszonyok egy lehetőséggel, ami apróságnak tűnt az elején, bár a kicsiség is lehet nagyon jó az életben, mint tudjuk. A Nemzeti Művelődési Intézet írt ki szakköri foglalkozásokra pályázatokat Tudásunkkal kézen foga, a közösségekért címmel. A nyerteseknek küldtek alapanyagokat, mintákat, valamint az adott kézimunka technikájáról videókat. Nem soroljuk fel mindet, egyre bővül a körük, az egyszerűtől a bonyolultabbakig: hímzés, tojásfestés, kosárfonás, gyertyaöntés és a többi kézműves dolgokig. Valaha sokan kézimunkáztak, szinte a női lét alapkövetelménye volt. Ám a tömegterrmelés megjelenésével kevesek szenvedélyévé, hobbijává váltak azok a kézimunka-ágak, amelyek egykor mindennapos ügyességként szerepeltek a háztartások életében. A Nemzeti Népművelési Intézet kiírása is csöndesen terjedt először alig néhány éve, manapság azonban rengeteg kisközösség csatlakozott a hozzájuk, mert ez is lényeges! A közösségteremtés!

Minderről Csabdin meséltek a quilting és makramé munkákból nyílt kiállításukon, ami igazi helyi kis ünneppé emelkedett, minden túlzás nélkül. Néptánccal, polgármesteri köszöntővel, dugig megtelt nagyteremmel, házisüteményekkel és persze a kész munkák kiállításával. Különben nem az első szakkör-pályázatuk volt ez a csabdiaknak, a mézeskalács sütősbe neveztek elsőként, sikerrel. A létszám meghatározott volt ezúttal is, mondta el Szegedi Irén és Bokros József Erzsébet főszervező, mert ha túl sokan vannak, akkor nem olyan hatékony és bensőséges a foglalkozás – ez szakmai alapvetés. De volt, akit kihagyni sem tudtak, tették hozzá, s élénken bólogatott mindehhez Huszárovics Antal polgármester, aki el nem maradt volna egyetlen szakköri foglalkozásról sem. A mézesbábos „lány-találkozón” jött rá, hogy milyen jó a hangulat, s jut az esténkénti alkalmakon finom sütemény neki is, mondta el. De túl a kedves udvariaskodáson, valóban egyértelműsíthető, hogy az egész úgy volt jó, ahogyan nem is gondolták először. (Csíkszentmihályi Mihály világhíres pszichológusunk flow-elmélete a szívből végzett tevékenységről ide vonatkozó passzusa olvasható erről alátámasztásul.)