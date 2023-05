A hosszú asztal mellett házigazdaként ismét Bakonyi István irodalomtörténész foglalt helyet, aki az antológiában megjelent költők közül Iancu Laurát, Péntek Imrét, Petőcz Andrást és Fenyvesi Ottót hívta meg. Iancu Laurát végül sajnos nélkülöznünk kellett, de a többiek mind ott voltak a szerkesztő, Zsille Gábor mellett. Bakonyi István pedig köszöntője után először őt kérdezte a huszonkettedszer megjelent Az év versei 2023 című antológiáról.

Megtudhattuk, hogy Zsille Gábor 2015 óta szerkeszti a kiadványt, ez a kilencedik általa kialakított válogatás, kilencven szerzővel. Szerkesztőként „munkaköri kötelessége”, hogy minden hónapban átnézze a jelentős irodalmi lapokat, és megismerkedjen a friss kortárs magyar versterméssel. Olvasás közben kiválogatja a számára leginkább tetsző szövegeket, ezeket megőrzi, majd év végén összeállítja belőlük az antológiát. A szelektálás közben ügyel arra, hogy válogatása „demokratikus” legyen, tehát szinte minden korcsoport, mindkét nem képviseltetve legyen politikai hovatartozástól függetlenül. Arra külön ügyel, hogy hölgyek is kellő számban jelenjenek meg, és nincs is nehéz dolga, mert megfigyelhető, hogy egyre több harminc-negyven éves nő ír verset. Ám arra is odafigyel, hogy határon túli költők is szerepeljenek a magyarországiak mellett, és mindig bekerül öt-hat teljesen új szerző. Saját magát nem szerkeszti bele a kötetbe – részletezte a válogatás szempontjait Zsille Gábor, aki maga is költő. Szereti továbbá a humort, a játékosságot, tehát ilyen verseket is szívesen válogat be. Beszélt még magának az antológia sorozatnak az indulásáról, rámutatva, hogy a régebben, az 1960-as években útjára indított Szép versek-sorozat mellett Az év versei antológia kezdetben azoknak kínált alternatívát, akik nem feltétlenül tudtak labdába rúgni a másik kiadványnál.

Az írók, költők közül először a Budapesten élő Petőcz András szólíttatott meg, aki a tavaly megjelent A látogatás emléke című verseskötete kapcsán beszélt az abban található halál-ciklusról, amelynek versei édesanyja és édesapja halála okán születtek. Az antológiába azonban nem ezek közül kerültek be versek – bár azok sem pozitív hangulatúak. A négy felolvasott vers egyike azonban játékos, kedves, a költő lányához íródott.

A délvidéki származású, körülbelül harminc éve a Balaton mellett élő Fenyvesi Ottó – aki a veszprémi Vár Ucca Műhely című folyóirat főszerkesztője – a Paloznak overdrive című kötetéről is beszélt, illetve elmondta, hogy a mesterek, tanítványok tiszteletére írt versek mellett az utóbbi időben sok groteszk, ironikus, vidám verset írt, majd általános derültséget keltve felolvasta az antológiában szereplőket.

Zárásként a tavaly óta ismét Székesfehérváron lakó Péntek Imre beszélt arról, milyen volt annak idején az antológia, amelyet a Kilencek költőcsoport egyik tagja, Oláh János költő kezdeményezett, új fórumot teremtve a költőknek. Zsille Gábor friss szemlélettel gazdagítja az antológiát – tette hozzá Péntek Imre, aki szintén felolvasta a beválogatott verseit.

Végül egy meglepetés vers is elhangzott Rónai-Balázs Zoltán költőtől, aki szintén szerepel az antológiában.