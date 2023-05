Május első keddjén a Dr. Jazz Band képviseletében Tóth Gábor örömzenével, Kerkay Rita, a Vörösmarty Színház színművésze versekkel, a Come Around Swing Family pedig táncbemutatóval szórakoztatta a résztvevőket. Mivel jótékonysági programról van szó, ezért az est folyamán Márfy Gabriella festő egy festménye is árverésre került. A bevételt a Viktória Rehabilitációs Központ fenntartására fordítják.