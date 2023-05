Amint Csutiné Schleer Erzsébet, a Primavera Vegyeskórus Egyesület elnöke a feolnak elmondta, a tavaly elhunyt alapítókarnagyuk emléke előtt tisztelegve méltó koncertet kívánnak adni. Az esten közreműködnek Horányi Ottilia művész pályatársai, barátai, tanítványai és kórusa.

- A műsor azon értékek mentén jött létre, amiket a rangos vendégek és maga Ottilia is képviselnek életükkel, művészetükkel, szellemiségükkel. Nagy megtiszteltetés volt a kórus számára, hogy a hazai zenei élet mai nagyjai azonnal és örömmel igent mondtak a felkérésre, ugyanígy az Alba Regia Szimfonikus Zenekar (ARSO) is – fogalmazott az egyesület elnöke. A műsor Dobszay Péternek, a zenekar Junior Prima díjas karmesterének köszönhető, aki a közreműködő zenészekkel egyeztette le a műsort. Mivel Horányi Ottilia egész munkásságával az ifjúság minőségi zenei nevelését szolgálta, a kórus felkérte Dobri Dániel ifjú zeneszerzőt, az ARSO kortárs zenei művészeti vezetőjét egy zenemű megalkotására, az ő emlékére. A koncerten lesz tehát Dobri Dániel: „Lux aeterna - Horányi Ottilia emlékére” című művének ősbemutatója, de elhangoznak többek között Stradella, J. S. Bach, Händel, Mendelssohn-Bartholdy és Verdi művei is.

Szólistaként fellép: Ella István Liszt Ferenc-díjas orgonaművész, karmester, Boross Csilla szoprán énekművész, operaénekes, Csapó József tenor és kontratenor énekművész, Gábor Géza Artisjus-díjas basszus énekművész, operaénekes, Gabrieli-Kis József tenor énekművész, karnagy, Horváth-Kisrómay Áhim hegedűművész, Kisrómay Andrea zongora, Lakatos János gordonka. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar mellett az esten fellép a Primavera Kórus (karnagy: Szarka Andrea) és az Alba Regia Vegyeskar (karnagy: Kneifel Imre). Vezényelnek: Záborszky Kálmán Kossuth-, és Liszt Ferenc-díjas karmester, gordonkaművész, Dobszay Péter Junior Prima díjas karmester.

A rendezvényre, melynek Spányi Antal megyéspüspök és Lehrner Zsolt fehérvári alpolgármester a védnöke, a belépés díjtalan, ugyanakkor aki adományt ad, jótékonyságával a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola régi értékes zongoráinak felújítását segíti.

Támogatók: Székesfehérvári Egyházmegye, Székesfehérvár MJV Önkormányzata, Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Magyar Művészeti Akadémia, NEA Bethlen Gábor Alapkezelő