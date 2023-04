Sárkeszin tradicionálisan főtt tojást festettek a Sárkeszi Nyugdíjas Klub asszonyai a legpompásabb színekben, összesen 120 darabot. Szombaton délelőtt el is szórták nagy részét a polgármesteri hivatal mögötti, füves területen.

A téli hideg és az elállni képtelen, szemerkélő eső ellenére, pontosan tíz órakor meg is jelent a gyereksereglet és nagyjából pár perc alatt, tojástalanították a terepet. Az ügyes vadászok, a színesre festett tojásokon kívül, egy zacskó minitojást és üdítő italt is kaptak, a jól végzett munkáért. A gyerekek, amilyen gyorsan dolgoztak, olyan gyorsan távoztak. Csak bárány mama és két barikája tartotta fel őket néhány percre. A két szürke cukiságbombának, nem állhatott ellen senki.

Amennyiben a húsvét egyik fő eleme a locsolkodás, szent Péterre nem lehet panasz. Az órákon át tartó eső elől, a kemence mellett kerestek menedéket a jelenlévő vendégek. A reggel óta fűtött monstrumból, két nagy tepsi tartalma, ontotta a csodálatos illatokat. Az egyik edényben kolbász sült, a másikban pecsenye. Az elkészült ételek jóízű ebédként szolgáltak a kilátogatóknak.