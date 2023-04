A tíz éve útjára indított verseny – amelynek apropója A magyar költészet napja – szervezői a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület, valamint a Vörösmarty Társaság. Kezdetben tisztán közönségszavazás volt, vagyis a jelenlévők voksai döntöttek arról két forduló után, hogy ki legyen a Vajda-díjas. A szabályok azonban megváltoztak, és a szerdai versenyen a zsűri által legjobbnak választott vers szerzője mellett volt egy közönségdíjas. A zsűrit ezúttal a főszervező Gárdonyi művelődési ház igazgatója, Szilvási-Grund Helga, a Vörösmarty Társaság egyik alelnöke, P. Maklári Éva és a Médiacentrum szerkesztő-riportere Vakler Lajos alkotta. Az indulás feltételei a betöltött 18 éves kor és a Fejér megyei lakóhely voltak, illetve a jelentkezők legfeljebb 7 percben előadott versekkel nevezhettek előzetes regisztráció után.

A pályázó kilenc szerző először is sorszámot húzott, s az alapján adták elő verseiket, amelyeket írásban is átnyújtottak a zsűrinek. László István Jánoska volt az első, őt pedig László Zsolt, Gál Csaba, Somos Ákos, Bartal Klára, Szegedi Ágnes, Györe Ibolya, Veres G. András és Pálfalvi András követte (a nevezők között voltak olyanok, aki egyszer már elnyerték a Vajda-díjat). Öröm volt látni, hogy egészen ifjak is ültek a közönség soraiban, bizonyára a legfiatalabb versenyzőt, Veres G. Andrást támogatva. Egy-két kivételtől eltekintve komoly hangvételű, komoly témákat feldolgozó versek hangzottak el.

A versenyzőkkel készült csoportképen balról: Gál Csaba, Veres G. András, Pálfalvi András, Somos Ákos, László Zsolt, Szilvási-Grund Helga, Györe Ibolya, Szegedi Ágnes, Vakler Lajos, P. Maklári Éva, Bartal Klára és László István Jánoska

Fotós: Nagy Norbert / FMH

Miután a kilencedik pályázó is előadta a művét, a zsűri elvonult döntést hozni, valamint összeszámolni a közönségszavazatokat. A rövid értékelésben elhangzott: mindenki jó verset írt, és az ítészek egy véleményen voltak. E szerint a Vajda János-díjat a kilenckötetes, az utóbbi időben főleg prózai írásokkal jelentkező László Zsolt költő nyerte, Távlatok című versével. Nyereménye egy emlékplakett, egy díszoklevél és pénzjutalom volt. A közönségdíjas pedig az ötkötetes Gál Csaba költő lett Nagyapám első veresége című versével.