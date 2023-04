Üveggyűjtő konténer, villanyoszlop, kerítés, jelzőtábla, kiszáradt fatörzs, pihenőpad, szemeteskuka. Hasznos, ám tökéletesen észrevétlen tárgyak, ám ha egy-egy költemény megjelenik a felületükön, némiképp átalakulnak. Szokatlan párosítás, de épp a figyelemfelkeltés a lényeg. A ráckeresztúri könyvtár már nyolc éve vesz részt a Posztolj verset az utcára! című akcióban, melynek ötletgazdája a Gittegylet.com csapata.

Fotós: Gajdó Ágnes

A „világraszóló költészeti akciót” ebben az évben is számos településen megrendezték, ám most a térképes honlap helyett az egyik népszerű közösségi oldalon követhették az eseményeket az érdeklődők. Április 11. és 16. között bárki föltölthetett verseket ábrázoló fényképeket, és ismét kiderült, milyen sokan lelkesednek a költeményekért szerte a világban. Ráckeresztúron mintegy félszáz vers került az utcára és a könyvtár közösségi oldalára, remélhetőleg mind több járókelő és internetet böngésző figyelmét fölkeltve. Egy falubeli megjegyezte, „azért szebb, kulturáltabb helyeket érdemelnének a versek és annak írói”, ám épp a meghökkentés, a „hát ez meg mi a csoda itt a kuka tetején” kérdés föltevése a cél, pontosabban az, hogy olyanok is szembesüljenek egy-egy lírai alkotással, akik amúgy még álmukban sem vesznek verseskötetet a kezükbe. Ha viszont tesznek egy kört a településen, megismerhetik klasszikus költőink mellett Bella István, Erdős Virág, Fecske Csaba, Fodor Ákos, Gergely Ágnes vagy épp Baka István, Serfőző Simon néhány gondolatát.

Fotós: Gajdó Ágnes

Az általános iskola színjátszókörének tagjai is évről évre ragaszkodnak a költészet napja megünnepléséhez. Az ünnepi műsort ezúttal is Drozdikné Nagy Ágnes Tünde tanító rendezte, s valamennyi osztály megtekintette. Az igényes irodalmi összeállításban a második, harmadik, negyedik és hatodik osztályos diákok költészetről és költeményekről szóló gondolatokat tolmácsoltak, melyekből kiderült, hogy a költészet a lélek ünnepe, a szabadság végtelenje, csoda és titok, és hogy a jó vers élőlény, akár az alma – csak él és éltet. A tanulók előadásában elhangzott Mentovics Éva Levél József Attilához című verse is, miközben a háttérben a költő életét bemutató képsorok váltakoztak.