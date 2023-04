A hideg és az eső ellenére is, igazán izgalmas délelőttnek lehettek részesei mindazok, akik dacolva az időjárás kihívásaival, részt vettek az idén már harmadik alkalommal megrendezett, húsvéti kincskeresőn.

A játék négy állomása közül ugyan kettőt, a művelődési házban tartottak meg, de a kincskeresés – ahogy minden évben – most is a Sárréti Tájháztól indult el.

Az elszánt résztvevőknek a szemerkélő eső sem szegte kedvét, a kincsvadászat remek hangulatát, mit sem csorbította.

A kincsekkel megrakott hősöket, a Éltető Napsugár Nyugdíjas Egyesület által készített zsíros kenyér és finom tea mellett, nyeremény csokoládé várta.

A művelődési ház nagytermében, kézműves foglalkozáson készültek a szebbnél szebb berzselt, díszített tojások, cserép nyuszik és mézeskalácsok. Hamarosan Porteleki Sári vezetésével, Kneiffel György és tanítványai muzsikájával, élőzenés táncház kezdődött minden korosztály örömére, felhőtlen jókedvet szolgáltatva a nagyszombati vigassághoz.