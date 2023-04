A Sajnovics-pályázat valójában inkább egyfajta történelmi játék, amellyel az önkormányzat igyekszik a településen életben tartani a család emlékét és emlékezetét. A Sajnovicsok ugyan csak három generáción keresztül voltak jelen Tordas életében – aztán ez az ág kihalt -, ám ez az időszak nagyon is meghatározó a település történetében, hiszen többek között nekik köszönhető, hogy a törökök kiűzése után, a 15 éves háború alatt elnéptelenedett falu újraéledt.

A feladat, hogy a tordas.hu-ról letölthető eredeti, kézzel írott végrendeletet olvassák el – ez helyenként nem is annyira könnyű, hiszen a régi cirkalmas íráskép mellett az eltérő nyelvezet is nehezíti az olvasást – és írják át a kijelölt szöveget tökéletesen olvasható formába egy Word dokumentumba. Ez már a harmadik ilyen jellegű játék, hiszen tavalyelőtt a betelepítési nyilatkozatot, tavaly pedig Sajnovics Mátyás végrendeletének első oldalát kellett „dekódolni”. A legjobb megfejtőket Tordas ajándékcsomaggal és vásárlási utalvánnyal jutalmazzák. A beküldési határidő: május 8. 12 óra, a megfejtéseket a [email protected] email címre várják, de kinyomtatva be is lehet dobni a községháza postaládájába. A beadott munka mellett tüntessék fel a pályázó nevét, e-mail címét, 16 éven aluli pályázó esetén pedig a szülő nevét, e-mail címét!

Ha nem is tordasi, attól még megpróbálhatja elolvasni a szöveget Ön is!