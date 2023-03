Pénteken 16.00 órától a Városi Levéltár és Kutatóintézet Szekfű Gyula terme ad helyet annak a rendezvénynek, amelyen bemutatják Kertész Balázs legújabb könyvét, A székesfehérvári káptalan archontológiája és oklevéladó tevékenysége az Árpád-korban című kötetet. A könyvet Szovák Kornél, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet igazgatója mutatja be, a szervezők mindenkit szeretettel várnak.

Amint az önkormányzati kommunikációs központ híradásából kiderül, az úgynevezett káptalanok a katolikus egyházigazgatás testületi szervei voltak. A jogi életben hiteleshelyekként funkcionáltak, azaz hasonló szerepet töltöttek be, mint mostanság egy közjegyző. Nem volt káptalan, de országos hiteleshelynek számított a székesfehérvári johannita konvent is. Magyarországon több székes- és társaskáptalan is működött, utóbbiak közül a legjelentősebbek a székesfehérvári és az óbudai voltak.