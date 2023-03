A papíralapú könyvek elkötelezett híveként eddig egyáltalán nem érdekeltek a digitális változatok, a műanyagtokos, kijelzős megoldások, de a könyvtár felhívására azért figyelmes lettem. Gondoltam, megnézem magamnak az e-book olvasót és akkor már azt is megkérdezem, mik az eddigi tapasztalatok. Egy ilyen szerkezet egyébként több tízezer forintba kerül újonnan, persze, itt is vannak olcsó és drága változatok attól függően, melyik milyen funkciókat tartalmaz, illetve milyen minőségű. Az viszont biztos, hogy ha valaki beruház rá, akkor ezen az egy olvasón keresztül akár sok-sok könyvhöz is hozzáférhet.

A Vörösmarty Mihály Könyvtárból jelenleg három e-book olvasó kölcsönözhető. Alapvetően a Széna téri Tagkönyvtárból, ám a zárva tartás időszaka alatt most ezek is a Budai úti Tagkönyvtárban vehetők át április végéig. A vékony, könnyű, érintőképernyős szerkezet (van egyébként egy billentyűs is) megismerésében Varga Éva könyvtáros segített, és ő mondta el az eddigi tapasztalatokat. Kiderült, hogy az e-book olvasók nagyon népszerűek, folyamatosan kölcsönzik őket, és minden korosztályt érdekelnek. Az idősebbek ugyanúgy könnyen megtanulják használni, mint a fiatalabbak. Lényegében egy gombbal kell be- és kikapcsolni, vagyis pihentetni, az érintőképernyőn felkínált menüpontokon át pedig jól lehet tájékozódni és olvasmányt választani.

Fontos, hogy kölcsönzéskor alá kell írni egy papírt arról, hogy az olvasó nem tölt fel rá és nem töröl le róla könyveket. Ez szerzői jogi szempontból fontos, hiszen ezeken az e-book olvasókon nyilván jogtiszta, a könyvtár tulajdonát képező olvasmányok vannak. Azt is lényeges tudni: itt nem e-könyvhöz lehet hozzájutni, vagyis az olvasók nem tudnak a saját készülékükre e-könyveket lekérni.

Egy-egy e-book olvasón több száz szöveget tartalmaz a kötelező olvasmányoktól kezdve a klasszikus szerzők művein át a kortárs, friss könyvekig. Krimi, történelmi regény, vers egyaránt van. Ami kevés, az a szakirodalom, gyerekkönyv pedig egyáltalán nincs jelenleg.

Varga Éva szerint a kölcsönzők egyrészt szeretnék kipróbálni az e-book olvasót, másrészt azért keresik, mert például utazáshoz magukkal viszik. Így a sok papíralapú kötet helyett egyetlen hardverrel megoldott a bőséges olvasmányélmény. Megtalálhatjuk a menüben például Háy Jánostól a Cégvezetőt, Orvos-Tóth Noémitől az Örökölt sorsot, megvan a Babits Mihály összes novellái című kötet vagy Agatha Christie-regények is olvashatók.

A szerkezet valóban kellemesen a kézbe simul, jól olvasható a szöveg, nem fénylik a kijelző, és egyszerűen kezelhető. A zizegős papírlapozás élménye helyett a képernyőt kell érinteni, hogy haladjunk. Szóval, a berzenkedőknek is ajánlott, megjegyezve, hogy talán nem is érdemes összehasonlítani a papíralapú könyvek nyújtotta élménnyel.