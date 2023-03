Az esemény – amelyre sokan voltak kíváncsiak – házigazdái a főszervező Fehérvár Médiacentrum részéről Látrányi Viktória, valamint a Vörösmarty Színház művésze, Keller János voltak. Utóbbi Gárdonyi Géza gondolataival köszöntött, majd átadta a szót Cser-Palkovics Andrásnak. A polgármester kifejezte köszönetét a tanároknak, akiken át a verseny híre eljut a diákokhoz, és akik felkészítenek, valamint a színészeknek és az ötletadó Varga Sándor családjának. Azt is elmondta még: az esemény a versengés mellett sokkal inkább arról szól, hogy a vers a ma fiataljait is megszólítsa. Hagymásy András, a Fehérvár Médiacentrum igazgatója a szervezők nevében köszöntött, és elsorolta partnereiket, akiknek köszönhetően a verseny évről évre megvalósulhat. Majd ajánlotta a Vörösmarty Társaság kiadásában megjelent Verskönyvet, amelyből később akár készülni is lehet. Az elődöntőn huszonhat középiskolás diák versengett – egyebek mellett Petőfi Sándor-, Csoóri Sándor-, Bella István-, Ady Endre-, Pilinszky János-, Kiss Judit Ágnes-versekkel – Székesfehérvár több középiskolájából a döntőbe jutásért, amelyre tizenkettejüknek volt lehetősége. Mindannyiuktól nagy bátorság volt, hogy színpadra léptek, igaz, a zsűri – elnök: Kubik Anna Kossuth-díjas színésznő, Závodszky Noémi, a Vörösmarty Színház művésze, Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke, előadóművész, költő, Farkas Eszter pedagógus a Székesfehérvári Egyházmegye képviseletében, Vakler Lajos szerkesztő-riporter a Médiacentrum képviseletében – többször elismételte: nem kell izgulni, „nem esznek embert”. Valóban nem, sőt, sok-sok jó tanáccsal, és legfőképpen jó szóval illették a diákokat. Elmondták például, mennyire fontos, hova néznek versmondás közben, hogyan tartják a kezüket, hova teszik a hangsúlyt a szerző nevének bemondásakor – és a többi. És bizony többeknek adtak újabb esélyt.