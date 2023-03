A bicskei művelődési házban Takács József igazgató két elismert alkotót mutatott be a helyi közönségnek. Kósa Klára keramikus művész a népi kultúra kutatójaként és a kerámia művészeként ismert. Életműve gazdag és szerteágazó, számos magas kitüntetés birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa. Az ősi technikát alkalmazva alkotja a népi és zsidó-keresztény szimbólumok felhasználásával műveit, amelyek csak rá jellemzőek s azonnal felismerhetőek. Ha beszél, édes tájszólással, szókimondással, lefegyverző nyíltsággal teszi, a nyilvánosság előtt is tele érzelemmel. Többször együtt állított ki Simon Ilona könyvtervező művésszel, miként ezúttal is. Ahogy mondják, „egy srófra jár az agyuk”, értékrendjük, tovább adni kívánó emberi és művészi ars poticájuk is egymásra hangolt. Simon Ilona szoborszerű, tárgyként is jelképeket hordozó könyvei egyedi darabok, különlegesek, műtárgyak, de bennük a betűk mégis tartalmas szövegként olvashatók. Szakrális tárgyakként is felfoghatók Kósa Klára és Simon Ilona művei, Klára szerint kerámia- és grafikai imák!

A zenészek Szerényi Béla ás Barabás András. A hölgyek Kósa Klára MMA akadémikusa, kerámiaművész és Simon Ilona könyvtervező művész a kiállítást méltató Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnökével a nagyteremben

A kiállítás március 3-án 15 óra 18 perckor kezdődött, némi tanakodásra is okot adva. A hölgyek azonban ezt is játékos figyelemfelkeltésnek szánták. Hiszen ez a 3. (hó) 18. (nap) és a 3 óra 18 perc összehangolása. Régi barátok muzsikáltak középkori zenét középkori hangszereken bevezetőként, a Bokros trió két tagja, Szerényi Béla tekerőlanton és Barabás András lanton játszottak.

Az igényes és irodalmi magaslatokkal bíró megnyitó beszédet is barátként tartotta Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, a Magyar Női Unió alapítója. Elmondta, hogy mányi gyökereire igen büszke, családanyaként pedig két egyenesági Batthyány Lajos-leszármazott gyermek édesanyja, a szerteágazó család hagyatékának ápolója, szóvivője. „ A percet lásd meg, míg el nem repül, mert életünkben a ritka pillanat kínál nagyot, jelentőst”, idézte Schillert, akitől a tárlat címét kölcsönözték.

Simon Ilona két könyve

Méltatta a két alkotót, akik a jelek, szimbólumok világában és azokat felhasználva viszik magukkal nézőiket, hatalmas érzelmeket és ráébredéseket keltvén a szemlélőkben. Egymásra leltek az alkotásban Klára és Ilona, bár természetesen nem közösen alkotnak, mégis szimbiózisként fonódnak össze munkáik a kiállítóteremben egymás mellett. Kósa Klára kerámiába égeti hitét, állásfoglalását, a népi virágokat, Jézusunkat, Máriánkat, az eget és a földet.

Torda Márta a bal szélen, a Magyar Női Unió alelnöke, Batthyány-Schmidt Margit, Kósa Klára, Simon Ilona és Bálint Istvánné bicskei polgármester

Simon Ilona grafikus, tipográfus, könyvtervezőművész hagyományos nyomtatott könyvet s újságot is tervez, de számára fontos a kísérletezés e bevett területen. Imádságok szép betűkkel, elegáns lapokon, merített papíron felerősítik az amúgy is örök üzenetet. „Egy az Isten fölöttünk”, invitálta Kósa Klára a tárlat megtekintésére nézőit, akik közül számosan messziről érkeztek a bicskei megnyitóra. Hiszen mindannyian értjük a kiállított művek által hordozott szimbólumokat. A régi világ gondolati mélyrétegeiben megőrzött jeleket, a ma emberének is érthetően továbbítva.