A XXI. századból nem is olyan könnyű visszatekinteni a múltba. Talán a máig meglévő épületek segítenek abban, hogy jó eséllyel a XIX. század közepéig vissza tudjuk repíteni a fantáziánkat. Ennél messzebb már nem olyan könnyű vizuális túrára indulnunk, hacsak nincs, aki segít ebben.

Hihetetlenül szép rekonstrukciós képeken és videón láthatjuk a XIII. századi Székesfehérvárt és a koronázó templomot, amit Szabó Zoltán, a Szakra Stúdió ügyvezetője, okleveles építészmérnök – aki korábban sokat foglalkozott az épülettel – közreműködésével a Pazirik KFT. informatikusai keltették életre.

A székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilika a középkori Magyar Királyság legfontosabb temploma volt. Királyokat, királynékat koronáztak, tartottak esküvőt, temetést és avattak szenteket több száz éven keresztül ezen a helyen.

Megkérdeztük Szabó Zoltánt, mennyire sikerült valósághűen ábrázolni történelmünk legmeghatározóbb templomát?

– Elvi rekonstrukcióról beszélhetünk csak, mert nincsen róla korabeli homlokzat, alaprajz, metszet, ami megmaradt volna. A megmaradt részletek és a középkori szerkesztéseknek az ismerete, ezeknek az egymásra építése adja ki, amit most ott látni lehet. A részletek tekintetében, hogy milyen Akantuszlevelekkel díszítették, hol voltak frízek, azt biztosan nem lehet tudni – tudtuk meg Szabó Zoltántól.

Egy videón keresztül még azt is végig kísérhetjük, ahogyan fényes ceremónia közepette 1205-ben magyar királlyá koronázzák II. Andrást. Itt már a templom belsejét is szinte körbe látogathatjuk, mintha csak mi is részesei lennénk az eseménynek:

A város elméleti rekonstrukcióját Buzás Gergely szakértői közreműködésével készültek.

A Szakra Stúdió rajzai a Bazilikáról itt találhatóak.