Január 14-én 10 órakor a polgármesteri hivatal házasságkötő termében Szebenyi István, a Had és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke nyitja meg a tárlatot, amelyen Varga Mihály, polgármester is köszöntőt mond. A kiállításmegnyitót követően Vitéz Sz. Kovács Ferenc tart tárlatvezetést, aki minden bizonnyal megemlékezik majd arról a 46 mányi katonáról is, akik a II. világháborúban haltak hősi halált.

A kiállítást egy hétig, január 20-ig lehet megtekinteni a hivatal nyitvatartási idejében.