Péntek (december 9.)



Enying, 14–18 óra: Kézműves mesternap a Fehérvári Kézművesek Egyesülete mestereinek közreműködésével a művelődési házban. A kézműves technikák elsajátítása ingyenes: vesszőfonás, hímzés, varrás, gyertyaöntés, nemezelés, mézeskalács-készítés, ékszerek gyöngyből, makramé, kötélverés.

Gárdony, 18 óra: Jazzkarácsony a Nemzedékek Házában. Az Eichinger–Kéri Duo és a Eichinger–Zrubka Duo koncertje. Három zenész, két duó: Eichinger Tibor (jazz gitár), Kéri Gábor (jazz gitár), Zrubka Zsombor (vibrafon).

Szabadbattyán, 11 óra: Egy ásatás története. Boruzs Katalin, a Seuso épületegyüttes ásatásáról készült diákkori fotóinak kiállítása a Batthyány Lajos Általános Iskola galériájában. Megnyitja Kovács Lóránd Olivér, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének tudományos igazgatója.

Székesfehérvár, 9 órától: Fehérvári advent. Az ünnepi díszbe öltözött belvárosban adventi, karácsonyi hangulatú programok szórakoztatják a járókelőket. Adventi vásár (szombaton és vasárnap is). 9.30, 10 és 10.30 óra: Gyermekműsorok a színpadon. A gyermekműsorok ideje alatt mesebeli gőzös a város karácsonyfája alatt (hétköznapokon 16–19 óra, szombaton és vasárnap 16–20 óra között). 10–12 óra: Karácsonyi adománygyűjtés a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Az intézményben december 12-éig, hétfőtől péntekig várják a tartós élelmiszer adományokat (Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ). 13 órától: Betlehemi szép csillag – adventi kézműves kiállítás a Szent István és Hitoktatási Házban. A tárlat december 22-éig látogatható, hétfőtől szombatig 13–18 óra, vasárnap 15–18 óra között. 17–21 óra: Falvay András interaktív játékos vetítése a Varkocs-szobornál (szombaton és vasárnap is). 17.30 óra: Élő adventi naptár (szombaton és vasárnap is, Városház tér).

Székesfehérvár, 9.30 óra: Ringató foglalkozás Bravik Katalinnal a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 10 óra: Ida regénye – Kővári-Vágner Rudolf fotóművész kiállítása a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Megtekinthető december 16-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: A Csipkebokor Alkotókör kiállítása az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál. Megtekinthető 2023. január 13-áig.

Székesfehérvár, 10 óra: Amit meguntunk, másnak kincs lehet – kiállítás újrahasznosított textilből készült alkotásokból a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető 2023. január 27-éig.

Székesfehérvár, 10.30 és 12 óra: Az otthon dallama – Pjotr Iljics Csajkovszkij és Bartók Béla örökérvényű muzsikájával. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar koncertje az ARSO székházában (Szabadságharcos utca 59.). Dobszay Péter történetét Torma Kinga meséli el. Vezényel: Dobszay Péter Junior Prima-díjas karmester. Óvodásoknak és kisiskolásoknak.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Zumba fitnesz, Zsuzsival a Gárdonyi Géza Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 19 óra: Advent a parton. Jazzpéntek Harcsa Veronikával és Gyémánt Bálinttal a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban.

Úrhida, 17 óra: Advent a tájháznál. Az általános iskolások ünnepi műsora.



Szombat (december 10.)



Jenő, 13 órától: Jenői adventi kavalkád a művelődési házban. Adventi vásár: Manóvásár. Ünnepi asztaldíszek, adventi koszorúk. Horgolt karácsonyi díszek. Selyemszalag díszek. Egyedi karácsonyfadíszek. Méhviasz gyertyák. Lakásdekorációk. 13 óra: Szabó Zsuzska és a Mesezenekar gyermekműsora. 13.30 órától: Mézeskalács-díszítés. 15.30 óra: Varga Marcell és gitároktatója, Timár Richárd karácsonyi műsora. 16.30 óra: A Kákics zenekar betlehemes előadása.

Kajászó, 15 órától: Adventi vásár a Kossuth utcában. Kézműves termékek. Jótékonysági sütivásár. Zsákbamacska. 15 óra: Császár Roland polgármester megnyitója. 15.10 óra: Kajászói Dalkör. 15.30 óra: A Gyöngysor Óvoda műsora. 15.45 óra: Az általános iskolások műsora. 16.10 óra: Gyúrói Otthonkások. 16.45 óra: Bíró Kriszti interaktív zenés gyermekműsora. 17.30 óra: Tordasi Szivárvány Együttes. 19.30 óra: Auth Csilla-koncert. 20.15 óra: Takáts Tamás-koncert.

Kőszárhegy, 10–12 óra: Adventi kézműves vásár a falu piacán.

Lepsény, 13 óra: Adventi kézműves vásár a művelődési házban. A falu karácsonyfájának feldíszítése. A harmadik adventi gyertya meggyújtása. Adventi gondolatok. Karácsonyi műsor. Langalló, tea, forralt bor. Halászlé (Bait-Bait Team). Lovaskocsis körút – az adventi ablakok megtekintése.

Martonvásár, 7–13 óra: Adventi, karácsonyi jótékonysági vásár a főtéren a Szent László Katolikus Óvoda javára, valamint karitatív célra. 11 óra: Óvodások műsora. 11.30 óra: A Kismamakórus minikoncertje.

Soponya, 17 óra: Adventi gyertyagyújtás a közösségi háznál felállított betlehemi jászolnál. A harmadik gyertyát Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője gyújtja meg. Közreműködnek a Mesevár Óvoda óvodásai.

Székesfehérvár, 9 órától: Fehérvári advent. 10–13 óra: Karácsonyi gyógynövényes finomságok. Kézműves foglalkozás Lencsés Rita fitoterapeuta vezetésével az Egyházmegyei Látógatóközpontban. 10–18 óra: Advent a Rác utcában. 10–19 óra: Jótékonysági és kézműves vásár (vasárnap is, Püspöki palota, adventi udvar). 14–18 óra: Animóka: animációs családi nap (SzKKK). 16.30 óra: Adventi gyertyagyújtás Spányi Antal megyés püspök ünnepi gondolataival a Püspöki palota udvarán. A Székesfehérvári Egyházmegye katolikus iskolásainak műsora. 16.30, 17.20 és 18 óra: Adventi fényvonat (indulás a Városház térről, vasárnap is).

Székesfehérvár, 9–16 óra: Évkerék 2022. Gáspár Attila hagyományőrző vetélkedősorozat a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A téli napforduló (december 21.) és az Attila-nap (január 7.) jegyében. 9–10.30 óra: Túra a Sóstón Kovács Gergely vezetésével. 10.30–12 óra: „Regös” Sziránszki József előadása a téli napfordulóról és őseink hitvilágáról. Kézműves foglalkozás: bárművesség, hangszerkészítés. 13–15 óra: Beszélgetés a téli napfordulóról. 15–16 óra: Eredményhirdetés.

Székesfehérvár, 10 óra: Téli gyermekfoglalkozás a VMK Budai úti Tagkönyvtárában. Meseolvasás. Karácsonyi énekek. Karácsonyi mécses készítése.

Székesfehérvár, 10 óra: Kreatív szombat Buzásy Zsókával. Karácsonyfadísz készítése (Aranybulla Könyvtár Alapítvány).

Székesfehérvár, 19 óra: Christmas Boogie. A Dr. Jazz Duo – Tóth Gábor (zongora) és Bágyi Balázs (dob) koncertje a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 19 óra: Czeller Péter: Tabbouleh. A Prospero Színkör előadása a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Rendezte: Czeller Péter és Tóth Tímea.

Székesfehérvár, 19 óra: Dicsőség! A Vox Mirabilis Kamarakórus karácsonyváró ünnepi hangversenye a Jézus Szíve-templomban. Vendég: a Fiori Musicali Lits Zsuzsanna vezetésével. Vezényel: Zemlényi Katica.

Újbarok, 16 órától: Adventi forgatag és vásár a szabadtéri színpadon és környékén. 16 óra: A kesztyű – az Álomzug Társulás bábjátéka. 16.30 óra: Frey Péter (harmonika). 17 óra: Szegedi Harsonaegyüttes.

Adventi díszek, gyertyával

Fotós: Polgárdi Hírek

Vasárnap (december 11.)



Aba, 16 órától: Az adventi koszorú harmadik gyertyájának meggyújtása a közösségi ház előtti téren. Luca-napi vásár. Karácsonyi díszek készítése az óvoda munkatársainak segytségével. 18 óra: Fellép a Kisangyalok Kara gyermekkórus. 18.30 óra: Adventi városvacsora – gulyásleves, házi sütemény, tea, forralt bor (Gasztro Klub, Élő Aba Együttműködés, Keresztény Férfi Kör).

Enying, 9.30 óra: Enyingi advent. A harmadik gyertya meggyújtása a katolikus templomban.

Jenő, 18 óra: Adventi köszöntő a katolikus templomban. Verset mond Körmendi Gitta költő. Az Ősi Dalkör műsora. A Jenői Asszonykórus műsora. Ministránsok műsora. Bakos Enikő és Timár Richárd műsora. A Jenői Alkotói Társulás kézműves kiállítása. Közös gyertyagyújtás, ének, szeretetvendégség.

Kápolnásnyék, 15 óra: Glória! A Vox Mirabilis Kamarakórus koncertje a Liszt Művészházban.

Kőszárhegy, 17 óra: Kézműves délután a Vitéz Szabó István Művelődési Házban. A harmadik gyertyát a Kőszárhegyi Karitász tagjai gyújtják meg. Közös beszélgetés, ünnepre hangolódás. Zsíros kenyér, tea.

Mezőszentgyörgy, 15 óra: A harmadik adventi gyertya meggyújtása az iskolánál. A diákok ünnepi műsora. Adventi vásár. Kézműveskedés. A sütiversenyre a helyszínen várják az egy tányérnyi mézes zserbót. Vendéglátás: zsíros kenyér, tea, forralt bor.

Mór, 15 órától: Jótékonysági adventi vásár a Bice-Bóca Hátrányos Helyzetűek és Nagycsaládosok Egyesülete javára a Szent István téren. 16.30 óra: A harmadik adventi gyertya meggyújtása. Adventi köszöntőt mond: Czachesz Gábor önkormányzati képviselő. Ribárszki Ákos evangélikus lelkész ünnepi gondolatai. Műsort adnak a Bice-Bóca egyesület tagjai, a Radnóti Miklós Általános Iskola pedagógusai és tanulói, a Pászti Miklós művészeti iskola pedagógusai, valamint a Pitypang Óvoda kamarakórusa.

Nagyvenyim, 16 óra: Advent a közösségi házban. A Kossuth Lajos Általános Iskola ünnepi műsora. Jótékonysági sütivásár. Közös gyertyagyújtás.

Polgárdi, 17 óra: Advent a városi piacon. Gyertyagyújtás. Torma Gréta szavalata. Fellépnek a Seuso tehetségkutató gála versenyzői és a Gorsium művészeti iskola polgárdi növendékei: Varga Emma, Rumpler Szófia, Balázs Máté, Kiss Gergely József és Rácz Lili Szonja. Sztárvendég: Vaskó Makka, az ide Seuso tehetségkutató győztese.

Sárbogárd, 16 óra: Ünnepi gyertyagyújtás a városháza előtti téren Sárbogárd Város Önkormányzata és a Sárszentmiklósi Katolikus Egyházközség szervezésében.

Szabadbattyán, 14 órától: Advent a művelődési házban. 14 óra: Karácsonyi asztaldísz készítése. 14.50 óra: Kiállítás-megnyitó Szabó Zoltán képeslap, szalvéta és öngyújtó gyűjteményéből. 15 óra: A harmadik adventi gyertyát meggyújtja Ekler Zoltán iskolaigazgató. A karácsonyi rajzverseny eredményhirdetése. A Batthyány Lajos Általános Iskola diákjainak műsora. 15.30 óra: A Happiness TSE táncos műsora. 16 óra: Karácsonyi harangok – Kovács Nóri népdalénekes koncertje. Vendéglátás: zsíros kenyér, tea, forralt bor.

Székesfehérvár, 9 órától: Fehérvári advent. 11 óra: Egy kis karácini csoda. Bábelőadás az Igézőben. 17.35 óra: A MusiColore Énekegyüttes műsora (Városház tér). 18 óra: A város adventi koszorúján Tornyai Gábor atya és Róth Péter alpolgármester gyújtja meg a harmadik gyertyát. 18.10 óra: Zséda-koncert. 19 óra: Diótörő. Családi mesebalett két felvonásban a Székesfehérvári Balett Színház előadásában (Vörösmarty Színház).

Székesfehérvár, 14 óra: Via Lucis. A feltámadás, az öröm és a világosság útja. Párkányi Raab Péter Kossuth-díjas szobrászművész és Sárba Katalin fotográfus fotókiállítása (Vörösmarty Színház, emeleti galéria). Megtekinthető december 31-éig.

Velence, 15 óra: Advent a Szent Erzsébet téren. 15.45 óra: A Meseliget Óvoda műsora. 16.10 óra: A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium diákjainak előadása. 16.35 óra: Gyertyagyújtás – Récsei Norbert István katolikus plébános köszöntőjével. Játszósátor, tea és forralt bor, árusok.