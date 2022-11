A Hétvezér Általános Iskolában is törekszenek arra, hogy minél több gyermekkel szerettessék meg az irodalmat, kortárs szerzőket is bemutatva. Ezúttal a hagyományosnak mondható megyei irodalmi vetélkedőre került sor, amelyet évente rendeznek meg 4. osztályos diákoknak.

A 29., ismét személyesen lebonyolított versenyre éppen ugyanennyi, vagyis 29 csapat nevezett be a megye számos pontjáról – derült ki Nagyné Mészáros Beáta igazgató köszöntőjéből.

A jelentkező 3 fős csapatoknak Nógrádi Gábor „Alattunk a kincs – Kövesd a fehér keresztet!” című könyve alapján kellett felkészülni a Móra Kiadó közreműködésével szervezett vetélkedőre.

A negyedikes gyerekek kis kabalákat vihettek magukat, hogy bátrabbak és ügyesebbek legyenek

Fotós: Bokros Judit



Mint megtudtuk: a székesfehérvári mellett egyebek mellett móri, sárszentmihályi, enyingi, tabajdi iskolák csapatai jelentkeztek. A versenyzők az iskolában kilenc helyszínen oldottak meg játékos, ügyességi feladatokat: egyebek mellett szedtek szemetet, írtak segélykérő sms-t, kvízt oldottak meg. Kaptak menetlevelet is, amelybe Napóleon aranyat gyűjthettek. A vetélkedő végén tortázás, valamint író-olvasó találkozó várt rájuk Nógrádi Gáborral.

A versenyt végül a székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskola csapata nyerte, második lett a Felsővárosi Általános Iskola különítménye, harmadik pedig a II. Rákóczi Ferenc Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola csapata. Külön kategóriában díjazták a Hétvezérből indulókat, így a sorrend a következő volt: Könyvmolyok, Rejtvényfejtők és Kincsvadászok csapata.