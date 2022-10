Immár 17. éve szervezi az informatikai és könyvtári szövetség az Országos Könyvtári Napokat. Ez nagyon fontos időszak a könyvtárak életében, hiszen ilyenkor minden könyvtár igyekszik a meglevő szolgáltatásokon és a hagyományos programokon túl valami újat nyújtani az olvasóknak. Az enyingi Vas Gereben Könyvtár is csatlakozott a kezdeményezéshez.

Forrás: A szervezők



Az időjárás is kegyes volt a kis társasághoz, hiszen korán indult a túra. A ködös reggel után verőfényes napsütésben járhatták végig a kb. 9 km-es távot. Fél tízkor indult a hátizsákkal, kulacsokkal, túlélő készletekkel felszerelt csapat a messzi távolba.

Az útvonal az Öreg hegyre, a szőlőtőkék és pincék közé vezetett. A friss levegő, a gyönyörű kilátás elvarázsolta a kis csapatot.

Rendhagyó módon két "megállót" is beiktattak a sétába: az egyik, Gál Balázs pincéjénél volt, aki finom falatokkal, még finomabb óborral, friss musttal vendégelte meg a társaságot.

Mesélt a pincéről, ami már az 1930-as évek óta a család tulajdonában van, a szőlőművelésről és borkészítésről, valamint az enyingi szőlőhegy történetéről. Második megállóra a Tavi pálinkaháznál került sor, ahol Vásári Péter avatta be a jelenlévőket a pálinkafőzés rejtelmeibe, megmutatta a gyönyörű szerkezeteket, melyekben a finom, illatos gyümölcspárlat készül. Sőt, a csapat felnőtt tagjai kóstolót is kaptak, az ott készült nedűből.



A túra a könyvtárba vezetett vissza, ahol a résztvevők játékos kvízt töltöttek ki apró nyereményekért cserébe. Nem maradt el a szintén hagyományos, zsíroskenyér - hagymával ebéd sem, majd a szokásos “Jövőre, veletek, ugyanitt!” kiáltással köszöntek el egymástól.