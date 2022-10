A beszélgetős műsorok rendkívül népszerűek, hiszen a kérdező olyan vendéget hív, akinek a sztoriját, vagy a személyiségét érdeklődés övezi. Bizonyára többen emlékeznek Szabó Gabi Mici rácalmási beszélgetéseire. Ilyen híresség a Barátok közt sorozat egyik nagy karaktere, a Magdi anyust megformáló Fodor Zsóka is. Alakítását még azok is ismerik, akik nem rajonganak a műfajért. A megformált szerepen túl a művésznő személyisége is érdekes. Sokan szeretik a közvetlen, szókimondó stílusát. A Terefere Magdi Anyussal címet viselő beszélgetés egy kicsit különleges abból a szempontból, hogy nem csak Dévényi Ildikó kérdezi Fodor Zsókát, hanem a közönség is. Ezzel a színpadi beszélgetés inkább hasonlít egy kávéházi trécseléshez.

Telefonon értük el a kérdezőt, Dévényi Ildikót, akit az előadásról kérdeztünk, hogy mire számíthat az, aki Kisapostagra látogat.

- Zsókán megnyomok egy gombot és csak beszél és beszél – mondta nevetve. Régi barátnők vagyunk, ezért természetes, hogy oldottan tudunk beszélgetni, de Zsóka fenomenális, ahogy bevonja a közönséget is. Közvetlen természetét szereti a közönség. Már hatodik éve játsszuk az Örömlányok végnapjait vele, de ez más lesz, ez nem előadás, hanem egy kötetlen terefere. A villanyt nem is oltjuk le, nem csak a színpad van megvilágítva, hogy a közönség is látható legyen, hiszen a beszélgetésnek ő is aktív részese. Eleinte kicsit félve, aztán bátrabban kérdeznek. Itt nincs tabu, csak önfeledt kikapcsolódás. Együtt riheg-röhög a közönséggel, aki bármiről kérdezheti. Magdi anyus az ő utánozhatatlan stílusában mondja el azt, amire kíváncsiak vagyunk. Bájjal, humorral teszi mindezt. Az előadás egy részében Fodor Zsóka eltűnik, - addig én egy nagyon szép József Attila verset szavalok - majd megjelenik újra egy parasztasszonyként. Higgyék el, zseniális lesz!

Nem először jár Dunaújvárosban és Kisapostagon.

- Engem a közönség szeretete éltet, adok valamit és többszörösen kapom vissza. Mindkét helyen családias légkör fogadott, bár mindenhol csodálatos a közönség, de Dunaújvárosban és Kisapostagon, mintha éreznék az apró rezdüléseit is a daraboknak. Hihetetlen szeretettel fogadnak bennünket, akár a Karády estet, akár az Örömlányok végnapjait mutatjuk be. Külön örömömre szolgál, hogy ebben a csodás városban, a Munkásművelődési Központban lesz a Domján Edit előadásunk ősbemutatója, amelyre már gőzerővel készülünk. Ezzel is köszönöm a szeretetet Dunaújvárosnak és a térségnek.

Előtte azonban Kisapostagon, az önkormányzat földszinti kultúrtermében találkozhatunk Dévényi Ildikóval és Fodor Zsókával. A terefere november 4-én 18 órakor kezdődik, jegyek 500 forintos áron elővételben válthatók a hivatalban.