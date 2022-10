A Könyvesműhely és a Fe­jér Megyei Múzeumegyesület közös kiadásában megjelentetett kötetből megtudhatjuk, hogy Takácsné Ambrus Éva a Videotonban dolgozott, majd 1972-től próbált megélni kézművesmunkákból. Sokáig fa, csont és bőr ajándéktárgyak készítéséből tartotta el családját: fiatalon megbetegedett mérnök férjét és három gyermeküket. A régi fehérváriak közül sokan emlékeznek a székesegyház közelében felállított utcai bemutató vitrinjére.

Első kukoricacsuhé mun­káit 1989-ben készítette – betlehemeket karácsonyi ajándéknak. Egyre jobban megismerte és megszerette ezt az egyszerű, jól alakítható anyagot, ami száradás után alaktartó és hihetetlenül időálló. Mindig a csuhé saját színgazdagságát használta föl, soha nem segített rá festéssel. A néprajzi hitelesség érdekében a szakirodalom tanulmányozása mellett rendszeresen konzultált Lukács László néprajzkutatóval.

A teljes életművet bemutatja a kötet Gelencsér Ferenc, Molnár Viktória és Szél Ágnes magas színvonalú, színes tárgyfotóin. Megjelent benne a szerkesztő, Angster Mária 2022 nyarán készített interjúja az alkotóval arról, milyen lépésekben, milyen apró fogások révén lesznek a csuhéfigurái ilyen összetéveszthetetlenek, ilyen varázslatosak. A Németh János (Könyvesműhely) által tervezett, szép kötetben a képek mellett huszonnégy írást olvashatunk Takácsné Ambrus Éva tárlatvezetéseiből. Ezek az alkotások keletkezéstörténetéről szólnak, élő, beszélt nyelven, sok-sok kultúratörténeti és családtörténeti érdekességgel. A nyomdatechnikai szempontból is kiváló könyv előtt – meglepő módon – még soha nem jelent meg se katalógus, se kötet a neves székesfehérvári népi iparművészről és alkotásairól.

Mária látogatása Erzsébetnél

Fotós: Szél Ágnes

Takácsné Ambrus Éva sose tartotta titokban a tudását: évtizedeken át tanította az érdeklődőket iskolákban, közművelődési intézményekben. A pedagógusok közül különösen sok lelkes tanítványa volt. Többször elhangzott kiállításai megnyitóján: csuhéfiguráinak lelke van. Az alkotó életművét Isten ajándékának tekinti.

Falusi élet, népszokások, vallási hagyományok. E három témakört ölelik föl az immár 83 éves Takácsné Ambrus Éva népi iparművész alkotásai. A Fejér Megye Népművésze címet 2014-ben ítélték oda neki. Alapító tagja a Fehérvári Kézművesek Egyesületének.

Alkotásait csaknem száz magyarországi helyszín mellett bemutatták az Új-Zélandi Magyar Fesztiválon is. Vándorkiállítása volt Japánban, nagy betlehemét oklevéllel és serleggel jutalmazták Rómában, a nemzetközi 100 jászol kiállításon. Négy alkalommal nyert díjat az IPOSZ Kézműves Remek pályázatán, és Passau város különdíját is elnyerte. A székesfehérvári Betlehemi szép csillag kiállításon háromszor lett díjazott.

Életmű-kiállítását 2014-ben mutatták be Székesfehérvárott, a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületében. A Szent István Király Múzeumban, a Tárgyalkotó hagyomány című állandó kiállításon most is látható a Kukoricafosztás című hatalmas életképe. Több más, muzeális gyűjtemény is őrzi alkotásait. Életmű-kiállításának anyagát, hetvenhárom egy- és több­alakos kompozícióját 2017-ben adományozta a Szent István Hitoktatási és Művelődési Háznak, ahol mindez igényesen rendezett, állandó kiállításon tekinthető meg.

A Fejér Megye Népművésze címet 2014-ben ítélték oda Takácsné Ambrus Évának

Fotós: Szél Ágnes

Parasztcsalád

Fotó: Molnár Viktória

Mária látogatása Erzsébetnél

Fotó: Szél Ágnes