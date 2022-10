Idén indította útjára a megyeszékhelyről és a zarándoklatokról szóló előadássorozatát a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, amely a kora középkortól egészen napjainkig felöleli a zarándoklatok történetét. Kedden hetedik alkalommal gyűltek össze az érdeklődők a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontban, ahol ezúttal Pásztor Katalin Zarándokok az 1938. eucharisztikus kongresszuson című előadását hallgathatták meg.

A történész, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatóhelyettese részleteiben ismertette a hallgatósággal az eseményt, annak előkészületeit és utóhatásait is. Mint mondta, hatalmas esemény volt a kongresszus országos tekintetben is, hiszen ezzel hazánk imázsát is tovább tudták javítani. Éppen ezért, a szépszámú előkészítő bizottság már két évvel korábban, 1936-ban megkezdte a szervezést. A szervezők között is több csoport alakult, amelyek mindegyikének megvolt a maga feladata. Többek között például voltak, akik a helyszínekért feleltek, akiknek a díszítés előkészítése volt a feladata, vagy akik a külföldi egyházi egyetemekkel vették fel a kapcsolatot. Mivel az eseményre több ezer zarándok érkezett a világ különböző pontjairól, nagy feladatot jelentett az ő ellátásuk, illetve a szálláshelyek biztosítása is, így ezek meglétére is több csoportnyi szervező fordított gondos figyelmet.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az érdeklődők olyan érdekességeket is megtudhattak, hogy az első ízben kiválasztott helyszínről rövid időn belül kiderült, nem rendelkezik kellő befogadóképességgel, így a kongresszust a Hősök terén rendezték meg. Az előkészületek során viszont az is egyértelművé vált, hogy a tér sem nyújt elég helyet, így a Városligeti-tavat lecsapolták, a helyén pedig tribünöket állítottak fel.

Pásztor Katalin elmondta, figyelve a 2021-es, szinten Budapesten rendezett nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményeit, a szervezők feltételezhetően az 1938-as program terveit vették alapul. Ez pedig könnyen megoldható volt, hiszen az eseményről rengeteg dokumentum maradt fenn az utókor számára.