Zöldi Birkás Évát kérdeztük a Múzeumpedagógiai Konferencia céljáról, felépítéséről és hatékonyságának sikeréről. A Szent István Király Múzeum közművelődési és kommunikációs vezetője elmondta: -A Múzeumpedagógiai Konferenciának rendkívül fontos része, hogy tapasztalatot cseréljünk a tanárokkal, illetve, hogy megbeszéljük, ki mit vár el a másiktól. A lényeg az, hogy úgy tudjuk kialakítani a saját programjainkat, hogy az a pedagógusoknak megfeleljen, hiszen így az általános és a középiskola nevelői érdemesnek tartják elvinni az osztályaikat a kiállítóhelyekre.

A szakembert megkérdeztük arról is, hogy milyenek a mai gyerekek, mennyire befogadók a kiállóhelyeken felsorakoztatott értékek és tudás iránt? Zöldi Birkás Éva azt mondta: -Nyilván csak a saját tapasztalataimat tudom mondani, de az az igazság, hogy csoportja válogatja, mert vannak közöttük érdeklődőbbek és vannak olyan csoportok is, akiknek kicsit nehezebb felkelteni az érdeklődését, ugyanakkor ez is fontos része a módszertannak, amelynek az a lényege, hogy a gyerekek az információt, a tudást is megkapja, de ugyanakkor ehhez élmény is kapcsolódjon.

A konferencia kínálatról Süveg Eszter beszélt. A múzeumpedagógus elmondta: -Jelenleg 12 kiállítóhelyünk van, méghozzá rendkívül változatos, a képzőművészettől kezdve, a történelmi programokon át a Játék-, illetve a Patikamúzeumig, vagy akár az ipartörténeti kiállításokig. De ott van még a sorban az Egyházmegyei és az Alumíniumipari Múzeum is.

Kanizsai Zsolt szakmai és történelemtanár is jelen volt az eseményen. A Bugát Pál Technikum tanára elmondta: -Évek óta aktív tagja vagyok ennek a börzének és nagyon fontosnak tartom a létét. Az egyik szakom történelem és nagyon szívesen viszem a diákokat olyan rendezvényekre, amelyek kicsit elviszik őket a hétköznapi, száraz történelemórákon túli területekre, illetve ahol kicsit más irányból megközelíthetők azok a témák, amiket történelemórán körüljárunk.

Az esemény végén kerekasztal beszélgetés volt, aminek alapját egy már korábban kiadott és kitöltött kérdőív képezte, végül kérdések, válaszok, illetve személyes konzultáció zárta a programot.