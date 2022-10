2020. decemberében indult a Kézai Simon Program küldetése, hogy a közgyűjteményeken túl a magánemberek számára is lehetőséget biztosítson fényképeik közösségi digitalizálására, ahogy a hálózat vezetője is fogalmazott: “a családok történetei is a magyar kultúra szerves részét képezik.”

Android és iOS- rendszerre is kifejlesztett és ingyenesen letölthető mobilapplikációval bárki feltöltheti nagy becsben őrzött fotóit. A hozzájuk fűződő információkat is megadhatja a program weboldalán létrehozott, saját albumaiba, ahol ingyenesen 100 képet lehet feltölteni.

A fotókon lévő emlékeink archiválása nemcsak a szűkebb családok számára fontos, hanem közös nemzeti kulturális érdekünk, hiszen segítségükkel átfogóbb képet kaphatunk hazánk 20. századi történelméről, életéről, eseményeiről.

A lepsényi DJP Pont fotógyűjtésének köszönhetően a környező településekhez kötődően, több mint 1200 fénykép került már bele a digitális rendszerbe az oldalon keresztül. A klub tagjai heti rendszerességgel szervezik majd találkozóikat, amelyeken a jelenlévők által összegyűjtött és megosztani kívánt fényképekről beszélgetnek. Elmesélik az azokhoz fűződő történeteket, beazonosítják a képek szereplőit és helyszíneit. A történeteik megosztása és az adatok egyeztetése után feltöltik a képeket a weboldalán található albumaikba.

Az oldal használatáról Buzás Ádám, a Digitális Jólét Koordinációs Központ Hálózat munkatársa tartott egy rövid, de mindenre kiterjedő ismertetőt, amiből kiderült, a feltöltések senkit sem állítanak majd nagy technikai kihívások elé.

A klub alapvető célként határozta meg a hagyományőrzést, a helyi közösségi szellem és identitás erősítését, illetve a múlt megismertetését a fiatalabb generációval.

Az október 12-én megnyílt klubban Borsos György szakértő-mentor mesélt arról, hogyan indult el az egykori helytörténeti klub, ami mára a Kézai Klubbá nőtte ki magát.

A klub a szakértő-mentor vezetésével szeretné tagjait segíteni a csatlakozásban, a felület kezelésében és emlékeik digitális megőrzésében. Legfontosabb célkitűzés, hogy a program által kínált lehetőségek révén a családok, a helyi közösségek együtt őrizzék meg fotóikat, albumaikat, ezáltal újraélve emlékeiket.

A megnyitót még ünnepélyesebbé Horváth Nóra, a 2022-es év legjobb mesemondójának győztes meséje, és a lepsényi Cirbolya Citerazenekar előadása tette.