A Bepillantás című kiállítást Nemes Diána, a Vas Gereben Művelődési Ház vezetője nyitotta meg az intézmény emeleti galériájában.

A falakon a könyvben szereplő eredeti festmények láthatók, melyek különböző technikákkal készültek. A könyvbemutató során Kovács Gabriella könyvtáros olvasott fel három történetet a kötetből, felkeltve az érdeklődést a téma iránt. A jó hangulatú, őszinte beszélgetés után Szántó Márta dedikálta könyvét.

– Az író, aki eddig festéssel próbálta oldani lelki feszültségeit, gyógyítani testi bajait a színek által, egy másik útra lelt – mondta el lapunknak Szántó Márta (itraMarti) spirituális naplóíró. – Kalandos utazásokat tesz előző életeibe, feszítő kérdéseire válaszokat kap, melyek segítik őt problémái megoldásában. A képek színek nélkül is fontosak számára, érzelmeinek közvetítése által segítik őt, és az olvasót a történetek átélésében. A változás nemcsak az íróban, hanem az olvasóban is létrejön, lehetővé téve a továbblépést, fejlődést. A történetek megrázók, fájdalmasak, borzalmasak, mégis felemelők. A felismerések nélkülözhetetlenek, ha meg akarjuk ismerni önmagunkat, okát annak, hogy miért jöttünk ide, ebbe az életünkbe, most. Az író bejárva önismereti útját könyvével, az olvasókat biztatja, hogy keressék ők is saját útjukat önmagukhoz.