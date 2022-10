A csütörtökön megnyitott, Négy évszak – Lenyomatok című tárlat képeit egyszer már a nagyközönség elé tárták a nyár folyamán, most viszont az iskola falaira kerültek, ahol bárki megtekintheti őket.

– Régebben Zöldliget Galéria néven rendszeresen voltak kiállításaink, aztán a covid-járvány miatt minden ilyen elmaradt. Nagyon örülünk neki, hogy most ismét helyet adhatunk egy kiállításnak – kezdte köszöntőjét az iskola igazgatója, Czuppon István.

A fotópályázatot az Aranyeső Alapítvány hirdette meg, célja pedig az épített és a természeti kincsek megörökítése, megismerése volt Nadapon és a Bence-hegynél. Erről a vidékről várták a fényképeket a tíz évnél idősebb, de 100 évnél fiatalabb nevezőktől. Hátsági-Horváth Miklós, az alapítvány elnöke úgy fogalmazott, életünk során sok olyan pillanat van, amit szeretnénk, ha nem múlna el, vagy szeretnénk rá emlékezni. Mint mondta, ezek a gondolatok ambicionálták ezt a pályázatot és kiállítást. – Kétszáz pályaművet kaptunk, amiből a zsűri választotta ki ezeket, amiket most kiállítunk. Több olyan kép is van kint, ami ebben az iskolában tanuló diákok szüleitől származik. Ez volt a másik indíttatásunk, hogy ebben az iskolában diákok, szülők és barátok láthassák a képeket – emelte ki az alapítvány elnöke.

– Nem túl hálás feladat egy pályázat zsűrijében részt venni, mert a művészetek megítélése általában elég szubjektív. Ami miatt most ezt mégis elvállaltam, az ez a kistérség. Pázmándon lakom, Nadap szomszédságában és ez a környezet hozzám is közel áll – fogalmazott Klotz Miklós fotográfus, a zsűri elnöke. Mint mondta, manapság sokat lehet hallani, hogy mindenki tud fotózni, hiszen telefonjaink is alkalmasak jó képek készítésére. Éppen ezért lett a pályázat alcíme: Legyél te is fotós! Klotz Miklós szerint ugyanis különbség van aközött, hogy mindenki tud fotózni és hogy valaki fotós. – Véleményem szerint az a különbség, hogy valaki tudatosan használja ezt a képrögzítő eszközt, vagy ösztönösen és csak a mindennapok része – fogalmazott a fotográfus.

A jelen lévő diákok és szülők örömmel nézték végig a tárlatot, hiszen sokan felfedezhették szüleik vagy akár saját fotóikat és a legtöbbeknek ismerős tájak köszöntek vissza a falakról.