A Vörösmarty Mihály Könyvtár Bartók Béla téri székhelye november 1-től április 30-ig tart zárva. A telephelyek közül is csupán három lesz nyitva, tehát az olvasók ebben a három könyvtárban tudnak kölcsönözni november 2-től: Tolnai utcai Tagkönyvtár, Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár és Budai úti Tagkönyvtár. Az igazgatótól, Buriánné Tarró Edittől megtudtuk: még egyeztetnek a fenntartóval a nyitvatartás időpontjáról. Lehetséges, hogy nem mindennap tudnak a tagkönyvtárakban az eddig megszokott 19 óráig működni.

A kijelölt tagkönyvtárakban nemcsak az ottani könyvekből lehet választani, hanem előzetes foglalás, előjegyzés, kérés alapján a Gyermekrészleg, a Felnőtt kölcsönző részleg könyveit is át lehet venni. A Zsolt utcai Tagkönyvtárból nagyobb mennyiségű DVD átszállítását tervezik a Budai útra.

A nagyobb forgalomra számítva a nyitva tartó helyeken megerősítik az olvasószolgálatot, azokban a könyvtárakban több kollégára lesz szükség. Más munkafolyamatokat is megerősítenek, így például a lyukkártyás rendszerben feldolgozott cikkeket beviszik és visszakereshetővé teszik a katalógusban. Több könyvet tudnak digitalizálni, folytatják a webarchívum készítését, nagytakarítást végeznek a raktárakban. Készülnek kisfilmekkel, könyvajánlókkal, kvízekkel, amiket a honlapon lehet majd megtekinteni.

Szeretnének az Olvasóterembe járó több mint 300 folyóirat hozzáférhetővé tételére is megoldást keresni, és egy-egy alkalommal a Hiemer-házat is igénybe vennék, rendezvények megtartása céljából.

A zárva tartó épületekben is lesz fűtés, de aggódnak a könyvekért, mert egy szakmai javaslat alapján tudják, hogy a biztosítandó hőmérsékletnek el kell érnie a 16 fokot, a páratartalom pedig nem mehet 45–50% RH fölé.

A Pedagógiai Szakkönyvtár már csak ősszel fogadja olvasóit a III. Béla király téren, a Barátság Házát év végéig el kell hagyniuk. Több mint húszezer könyvnek kell helyet keresni az Oskola utcai épületben, ami nem lesz egyszerű. A 2. emeleten vannak üres helyiségek, amiket alkalmassá kell tenni a befogadásra, hiszen a könyveket kölcsönzésben szeretnék tartani ahelyett, hogy raktárba tegyék őket. A tavaszi nyitásig megtalálják a szakkönyvek új helyét. A szakkönyvtár költöztetését legkésőbb december elején meg kell kezdeniük.

A Szent István Király Múzeum Fő utcai székhelye ugyancsak november 1-től április 30-ig zár be. A telephelyek többségénél szintén ez a helyzet, ám Pokrovenszki Krisztián igazgató elmondta: a Hetedhét Játékmúzeum kiállításai látogathatók lesznek, esetleg módosított nyitvatartási idővel. Szintén megtekinthető marad a Gorsium Régészeti Park szabadtéri része, valamint bejelentkezés alapján a fehérvári Középkori Romkert kültéri része. Az Országzászló téri épület kapcsán még egyeztetik, hogy ott látogatható lesz-e a kiállítás. Illetve, a Deák Gyűjtemény a Czóbel-tárlat miatt

nyitva marad december 11-ig, és csak utána zár be. A munkatársakat három helyszínen, az Országzászló téren, a restaurátori műhelyben és a régészeti raktárakban próbálják elhelyezni a zárva tartás időszakára. Az új munkarend megszervezésére október végéig van lehetőségük. Készítenek továbbá úgynevezett állományvédelmi tervet, vagyis folyamatosan mérnek, helyszíni ellenőrzések lesznek, hiszen a műtárgyaknak meghatározott hőmérsékeltre és páratartalomra van szükségük. Az is elképzelhető, hogy a kényesebb műtárgyakat áthelyezik. A látogatóknak az igazgató azt javasolja, hogy még november 1-je előtt tekintsék meg a tárlatokat, valamint folyamatosan tájékozódjanak a honlapról, a közösségi oldalakról az aktuális helyzetről, a nyitvatartásokról. Az igazgató hozzátette: az április végi határidő a legrosszabb forgatókönyv szerinti, de a helyzet akár pozitívan is változhat. Az pedig, hogy nem kell teljesen bezárni, országos szinten ritkaságnak számít.