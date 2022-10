A mozifilmet megelőzte az Arany János-emlékév pályázatára született animációs sorozat, amelyet a Duna Televízióban mutattak be nagy sikerrel. A rendező, Jankovics Marcell igazi remekművet alkotott: ő álmodta meg a figurákat, írta-rajzolta meg a képes forgatókönyvet. A sorozatot úgy tervezték, hogy abból később egész estés változat is szülessen: az ebbe szánt pluszjeleneteket Jankovics Marcell még halála előtt megrajzolta, így egyetlen ötlete sem maradt ki az alkotásból. A film társrendezője Csákovics Lajos, aki mellett száz alkotó vett részt a több mint három évig tartó munkában. A vásznon szellemalakként, narrátorként megjelenik a Toldi írója is: Arany János Széles Tamás hangján kíséri végig a történetet és szólaltatja meg az összes szereplőt is. A figurát Jankovics Marcell arról a tollrajzról mintázta, amelyet Petőfi Sándor készített barátjáról a Toldi megírásának idején.

Arany János művével mindenki találkozott már az iskolában. A rendező születésnapjához igazítva, október 20-án moziba kerülő filmben Toldi Miklós történetén keresztül tanúi lehetünk egy irgalmatlan erejű kamaszfiú felnövésének, aki megtanulja használni és uralni a saját képességeit, hogy Nagy Lajos király leghíresebb lovagjává válhasson. Jankovics Marcell és Csákovics Lajos rendezők animációs filmjében nemcsak az ármánykodó báttyal való viszályt és az önmagát kereső ifjú belső vívódásait éljük át, de teljes gazdagságában megjelenik benne a lovagi világ és a magyar puszta, illetve a lápvidék is. Együtt barangolunk Toldival a mocsárban és a XIV. századi Pest utcáin, ahogy mindennel és mindenkivel szembeszállva küzd az igazságáért.

A Meg-Ki filmklubban október 26-án, szerdán este hat órakor közönségtalálkozóra várják a filmklub nézőit, a vetítés után a film társrendezőjével, Csákovics Lajossal beszélhetik meg a film kapcsán megfogalmazódó gondolatokat. A fehérvári művészmozi az Art-Mozi Egyesület tagjaként különösen fontos feladatának tekinti, hogy a filmeket közelebb vigye a nézőkhöz, és együtt beszéljék, vitassák meg a friss moziélményt. MEGnézzük és KIbeszéljük: ezért Meg-Ki a klub neve, amelyhez bármikor, bármelyik vetítésen lehet csatlakozni. SZKK



A társrendező, Csákovics Lajos lesz a vendég

A filmben megjelenik a lovagi világ és a magyar puszta, illetve a lápvidék is

Forrás: Magyar Nemzet