– A kastély, a melléképületei és kertje is műemléki védelem alatt áll. Az épület magántulajdonban van, évek óta nem látogatható, de most lehetőség volt bejárni a belső tereit is – meséli a szakember. A kastély egykori szalonjában Szabó Zsolt építészmérnök tartott előadást. Előadásában ismertette a velencei kastélyokat, majd a Hauszmann-Gschwindt-kastély történetét és leírását gazdag kép- és térképanyaggal bemutatva. Az előadás kitért a kastély tulajdonosainak ismertetésére és a kastély parkjának történetére. Ezt követően a látogatók bejárhatták a kastély földszinti és emeleti helyiségeit, majd a bejárás a kastélyparkban folytatódott.

Másnap, a műemlék Szent István király római katolikus templomban Nagy Károly templomgondnok tartott izgalmas előadást a templom múltjáról, archív képekkel is bemutatva annak történetét. Ezt követően a látogatók megtekinthették a Meszleny-szobában lévő kiállítást, majd a szószékre is ki lehetett menni. A templomtoronyba már kevesebben merészkedtek fel, de még így is sokan kíváncsiak voltak a templomtoronyból a Velencei-tó látványára és az ott lévő harangokra – mesélte a rendezvény szervezője. A harmadik helyszínen, a műemlék Sára Szűcs Lajos pincéjében Kernya Gábor önkormányzati képviselő vezette körbe a látogatókat.