Ötödször hirdetett novellaíró pályázatot a JCDecaux Hungary és a Telekom HU Álljon meg egy novellára! címmel, hogy a kortárs szépirodalmat és a tehetséges szerzőket támogatva eljuttassák az arra érdemes szövegeket a szélesebb olvasóközönséghez. Méghozzá úgy, hogy a beküldött pályamunkák közül a legjobb húszat kiválasztva azokat plakátokra nyomtatják, ezeket pedig a fővárosban és a megyeszékhelyeken helyezik el egy-egy buszmegállóban. A kiírásra idén is több ezer szöveget küldtek be, meghatározott terjedelemben, a témát azonban szabadon lehetett választani. A négyfős zsűri elnöke Grecsó Krisztián József Attila-díjas író volt, aki három társával – köztük Vecsei H. Miklós Junior Prima-díjas színésszel – választotta ki a díjazottakat. Az első Busch Péter, a második Suszter Nóra, a harmadik Bíró Brigitta Natália lett.

A Rossman különdíját Lackó Gábor, a Telekom különdíját pedig a székesfehérvári Hegedűs Ágota kapta. Az egyébként a marketing és a rehabilitációs szakmában dolgozó szerző már maga mögött tudhat egy prózakötetet, és rendszeresen publikál jelentős irodalmi lapokban. A különdíjnak köszönhetően Lepketangó című novellája színpadra kerül a PopUp Produkció és Bakonyi Alexa közreműködésével. Ágota ennek kapcsán azt nyilatkozta nekünk: szerinte ez a lehető legjobb dolog, ami egy szöveggel történhet. Amikor idén megírta ezt a novellát – amely jóval hosszabb volt, mint ami most olvasható – még fogalma sem volt arról, hogy annak ilyen utóélete lesz.

A hónapok során többször átdolgozott szöveget végül a pályázati határidő lejárta előtt küldte be, miután jelentősen lerövidítette. A díjátadón pedig igazi meglepetésként érte, hogy különdíjas lett az írás, amelyet ráadásul színpadra is visznek. Illetve, ez úgy pontos, hogy Ágota novellája adja a színdarab vázát, a karakterekhez és a mellékszálakhoz azonban más szövegekből is merítettek. A megvalósító az említett PopUp Produkció, a próbafolyamat pedig már zajlik. Az első bemutató várhatóan november elején lesz a Telekom székházában, ám Ágota reméli, hogy a későbbiekben Székesfehérvárra is eljut a darab. Addig is, a „Lepketangó” Székesfehérváron a Piac tér 2. E buszmegállójában olvasható. A húsz döntős novellájára (Ágotáé nincs közöttük, viszont a szintén fehérvári kötődésű Horváth Dóráé igen) szeptember 15-ig még lehet szavazni, így várható még egy közönségdíjas.