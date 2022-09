A nevező diákok rengeteg remek munkát küldtek a pályázatra. Az összes alkotást szakmai zsűri bírálta el. Az általuk kiválasztott képek legjobbjaiból kiállítás nyílt a Deák Gyűjtemény Diák – Deák Galériájában.

A fiatal művészpalánták műveiből megalkotott kiállítás megnyitóján részt vett Lerner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere is. A díjátadóval egybekötött kiállítást Szűcs Erzsébet művészettörténész nyitotta meg.

Hosszasan ecsetelte a festőművész életútját, aki a XX. század művészetének egy kiemelkedő alakja volt.

Czóbel Béla festőművész, Párizs levegőjét hozta el című, augusztusban megnyílt tárlatához kapcsolódóan az eredeti művek másolatát, parafrázisát, egyéni átiratát kérték elkészíteni a diákoktól.

A műveket bármilyen technikával elkészíthették, de maximum A3-as méretű alkotásokkal pályázhattak, amely kapcsolódott Czóbel Béla munkáihoz.

Összesen 67 diák pályázott, akiknek munkái be is lettek válogatva. A hét iskolából érkezett pályaművek tíz tanórai és szakköri foglalkozás keretén belül készültek el. A Tóparti, Gorsium, Arany János, Hétvezér, Teleki, Comenius, Vasvári iskolákból hét kép alkotója részesült díjazásban:

Németh Mária (16) ,Gubián Anna (14), Muggeridge Lilla (16), Szabó-Nagy Csenge Eszter (15) a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumból, Bancsó Blanka (15) a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolából, Hajnal Ramóna (15) és a 9. évfolyam csoportja a Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikumból.

20 és 40 ezer forint értékű rajzeszköz csomagok kerültek kiosztásra a díjazott művek alkotói között. A díjazott diákok tanárainak segítő tevékenységét művészeti katalógussal honorálták. A díjakat Szűcs Erzsébet és Szüts Angéla adta át.

Az elkészült műveknek az eredetije a földszinten megtalálható és egészen december 4-ig látogatható.