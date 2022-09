A Nemzeti Filmintézet idén szeptember 13-18-ig rendezte meg a Budapesti Klasszikus Film Maraton nemzetközi filmfesztivált. Az idei válogatásában bemutatták azokat a filmeket, melyekkel a magyar tehetsége gazdagították az egyetemes filmművészetet az elmúlt 121 évben. a főváros legnagyobb filmfesztiválja öt helyszínen várta a filmrajongókat. Célja az volt, hogy hazai és nemzetközi fókuszba állítsa a magyar film értékeit, és bemutassa az európai filmarchívumok legféltettebb kincseit a magyar közönségnek. A program fénypontjaként öt estére ismét ingyenes szabadtéri mozivá alakult a Szent István Bazilika előtti tér. A fesztivál díszvendége volt a lyoni Lumière Intézet és a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója, Thierry Frémaux.

A nagyszabású film kulturális rendezvényen szerepelt Hegedűs 2 László Mujkalo Zlotari című 1983-as filmje is, melyben három Kossuth-díjas is közreműködött: Vidovszky László zeneszerző, a film narrátora, Szacsvay László színművész és a film alapjául szolgáló ballada gyűjtője, Csenki Imre, Kossuth-díjas zeneszerző, karnagy és zenepedagógus. A tragikus történet egy szerelmi háromszög vizuálisan, a mozgókép nyelvén megfogalmazott animációs film. E filmet láthatja a Fejér megyei olvasóközönség ezen az oldalon is.