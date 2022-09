S ezek csak a külsőségek. Szóval itt írjuk le azt is, hogy az ingyenes kiállításnak teret adó jármű szeptember 16-án, pénteken és 17-én, szombaton található meg ezen a helyszínen; szeptember 18-án, vasárnap már a Várkörúton, a Prohászka ligetnél várja a kíváncsi embereket. Az időpont egységes: 10 és 18 óra között áll nyitva a busz ajtaja.

A felszállás két helyen lehetséges: a "sofőrnél" és hátul, s lényegében bárhol kezdhetünk, mert az egyes paravánokon tematika szerint találjuk meg a különböző, Petőfihez kapcsolódó érdekes és valóban interaktív anyagokat. Persze alapvetően ajánlott a busz elején kezdeni, már csak azért is, mert a hátsó részen bent maradt ötös üléssor két oldalán egy-egy digitális táblát is elhelyeztek a szervezők, amelyen egy kvíz keretében tudásunkat tesztelhetjük. Ugyanitt a járművel kapcsolatos információk is elérhetők (például az, hogy eddig 16 nap alatt 508 kilométert tett meg, és hét településen töltött el hosszabb időt), de képeken keresztül az is látható, hogyan készült el a Petőfi-busz. Mi több, a Petőfihez kapcsolódó tárgyakból digitálisan egyfajta képeslapot is kreálhatunk és küldhetünk magunknak vagy ismerőseinknek.

Ez a buszban általunk összerakott "képeslap": balról Petrovics Istvánék almáriuma, pad a borjádi Sass-kúria udvaráról, rajta Petőfi pipája, mellette Petőfi feltételezett sakk-készlete, majd Egressy Gábor pamlagja

Forrás: [email protected]

A "tabletélményen" túl azonban egyéb vizuális és audiovizuális élményekben is részünk lehet. A helyben kapott fejhallgatón keresztül meghallgathatjuk az egyes paravánokra vésett verseket – Szeptember végén, Egy estém otthon, A természet vadvirága –, vagy a kis kémlelőlyukakon át kukkolva kisfilmekkel, animációkkal találkozhatunk.

Itt nincsen olyan szabály, hogy "semmit a kéznek", sőt: mi magunk helyezhetjük el a táblán egy puzzle darabjait, vagy az egyik díszítőelemet megnyomva kaphatunk extra tartalmakat, például a korabeli öltözködésről. Emellett a faragványok kis "kártyákat" is rejtenek, amelyek rendszerint egy-egy, bennünket is elgondolkodtató kérdésre adnak választ. Aki teheti, ne hagyja ki!