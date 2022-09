Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő-közgazdásszal kezdte, majd a Védett Társadalom Alapítvánnyal folytatta velencei-tavi előadássorozatát a Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület egy évvel ezelőtt. Meghívásukra érkezett Rákay Philip médiaszereplő is, s ekkor szembesültek azzal, hogy az érdeklődés rendezvényeikre akkora, hogy át kell költözniük a Nemzedékek Házából a Csuka Csarnokba. Hornok Róbert főszervező a negyedik esemény vendégét, Böjte Csaba testvért ugyanis már ide invitálta meg. A gárdonyiak számára emlékezetes előadás lehetett ez, tekintve, hogy Gárdonyban még nem járt az előadó.

- Utána folytattuk a rendezvénysorozatot Csókay András nemzetközi hírű idegsebésszel, aki szintén teltház előtt beszélhetett – tette hozzá a felsoroláshoz a szervező. Az egyesület második szezonját kezdi, melynek első őszi – szeptember 30-i – előadása szintén izgalmasnak ígérkezik: Almási Kitti klinikai szakpszichológus érkezik. Év végén pedig várunk még egy vendéget, de ez legyen meglepetés…

Almási Kitti előadásának a címe „Bátran élni”. – Azért választottam ezt a címet, mert életem egyik legjobb olvasmánya volt annak idején a Bátran élni című kötet. Olyan időket élünk ráadásul most, amikor bátran kell élni, kockázatot kell vállalni – és azt gondolom, hogy sokszor érdemes is. A világunk változik, s ehhez ad, reményeim szerint segítséget majd ez az előadás. A mi egyesületünk életében is lényeges szempont az, hogy higgyünk önmagunkban és a Jóistenben.